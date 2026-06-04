「やばすぎる最高」土屋太鳳、美しいドレス姿を披露！ 「妖精さんみたい」「衣装も髪形もめっちゃ可愛い」
俳優の土屋太鳳さんは6月3日、自身のInstagramを更新。ドレスを着た美しい姿を公開しました。
【写真】土屋太鳳のドレス姿
コメントでは「綺麗です とても似合ってます」「太鳳ちゃんはかわいらしい女性らしいお洋服がとってもお似合いです 太鳳ちゃんはいつもお肌も綺麗で憧れます」「衣装も髪形もめっちゃ可愛いです この太鳳ちゃん妖精さんみたいで本当に可愛い」「白色のドレス、最高ですね〜」「mameを着る太鳳ちゃんはやばい、、、やばすぎる最高」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】土屋太鳳のドレス姿
「とても似合ってます」太鳳さんは「TOKYO LIGHTS2026で素敵な時間をつくりあげてくれた衣裳 スタイリストさんが、宇宙や未来をイメージしながら試行錯誤して選んでくださいました」とつづり、4枚の写真を投稿。上から水色、紫、白がグラデーションのようになったロングドレスを着用した姿です。とても美しく、スタイルの良さが際立っています。
3きょうだいショットも！5月31日には「この写真は子どもの頃の感じにすごく近い」「よく『子どもの頃はどんな子でしたか？』とか『どんな三姉弟でしたか？』と聞かれるのですが、こんな感じでした！私だけ、違うとこ見てる たーお、という姉の声が聞こえてきそうです」などとつづり、姉でタレントの土屋炎伽さん、弟で俳優・声優の土屋神葉さんとのスリーショットを公開していた太鳳さん。3人とも圧巻のスタイルです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)