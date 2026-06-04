仙台管区気象台発表

【画像】全国の天気を地方ごとに

東北太平洋側南部の海上では、台風第６号から変わった温帯低気圧の影響により、しけとなっています。４日夕方にかけて、うねりを伴った高波に十分注意してください。また、強風に注意してください。

［気象概況］

台風第６号は３日２１時に関東の東で温帯低気圧に変わりました。この温帯低気圧は、東北地方を離れつつありますが、東北太平洋側の海上では気圧の傾きが大きくなっています。





このため、東北太平洋側南部の海上では、北よりの風が強く吹き、しけとなっています。温帯低気圧の進路や発達の程度によっては、警報級の高波となる可能性があります。

■波・風の予想





［波の予想］

４日に予想される波の高さ

東北太平洋側南部 ５メートル うねりを伴う



［風の予想］

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北太平洋側南部海上 １５メートル（２５メートル）



［防災事項］

東北太平洋側南部の海上では、４日夕方にかけて、うねりを伴った高波による船舶や沿岸施設への被害に十分注意してください。また、強風に注意してください。

■関東地方でも高波に注意

気象庁発表

関東甲信地方では、警報級の大雨となる可能性は低くなりました。関東地方の海上では、引き続き５日昼前にかけて、高波に注意・警戒してください。

［気象概況］

台風第６号から変わった温帯低気圧が、日本の東を東へ進んでいます。この低気圧は、今後次第に動きが遅くなる見込みです。



関東地方の海上では、６日にかけて、うねりを伴って、しけとなる見込みです。

関東甲信地方では、警報級の大雨となる可能性は低くなりました。



［雨の実況］

降り始め（２日１３時）から４日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）

奥日光中禅寺湖畔 （栃木県） １１２．０ミリ

小山 （栃木県） １０８．０ミリ

真岡 （栃木県） １０５．５ミリ

鳩山 （埼玉県） １４０．５ミリ

秩父 （埼玉県） １３９．０ミリ

ときがわ （埼玉県） １３９．０ミリ

鉾田 （茨城県） １７１．０ミリ

北茨城市花園 （茨城県） １５８．５ミリ

日立 （茨城県） １４５．０ミリ

大多喜 （千葉県） １９１．５ミリ

君津市坂畑 （千葉県） １２７．５ミリ

館山 （千葉県） １２６．５ミリ

大島元町 （東京都） ２０８．５ミリ

大島北の山 （東京都） １９５．５ミリ

千代田区北の丸公園（東京都） １８４．５ミリ

横浜市中区山手町 （神奈川県） １７１．０ミリ

三浦 （神奈川県） １５５．５ミリ ※欠測あり

海老名 （神奈川県） １５２．５ミリ

阿智村浪合 （長野県） １０７．５ミリ

南部町 （山梨県） １７２．５ミリ

山中湖村 （山梨県） １５０．５ミリ

河口湖 （山梨県） １２０．０ミリ



［風の実況］

２日００時から４日０５時までの最大瞬間風速と最大風速（アメダスによる速報値 単位：メートル）

水戸 （茨城県）

最大瞬間風速 ３０．１メートル 北東 （３日１４時０８分）

最大風速 １８．６メートル 北東 （３日１４時３６分）

八丈島八重見ヶ原（東京都）

最大瞬間風速 ３５．５メートル 南西 （３日０６時１６分）

最大風速 ２１．５メートル 西南西 （３日１３時４３分）

三宅島坪田 （東京都）

最大瞬間風速 ３４．５メートル 南 （３日０６時４１分）

最大風速 ２７．２メートル 南 （３日０６時４１分）

神津島空港 （東京都）

最大瞬間風速 ３１．４メートル 東南東 （３日０５時０３分）

最大風速 ２１．９メートル 東南東 （３日０５時０５分）

■波の予想



［波の予想］

関東地方の海上では６日にかけて、うねりを伴って、しけとなる見込みです。海上の風が予想より強まった場合、警報級の高波となる可能性があります。

４日に予想される波の高さ

関東地方 ５メートル うねりを伴う

５日に予想される波の高さ

関東地方 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東地方の海上では５日昼前にかけて、高波に注意・警戒してください。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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