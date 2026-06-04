近年は、雨をしのぐだけでなく、紫外線や暑さ対策としても傘を活用する人が増えています。

【写真を見る】リュックも濡れない傘の「正解サイズ」知ってる？ 遮熱＆遮光で"猛暑も乗り切る"賢い傘選び

明治創業の老舗「橋元屋洋傘店」の五代目店主・橋本幸二さんに、最新トレンドから、傘を長持ちさせる扱い方まで話を聞きました。

晴雨兼用・遮熱性の高い傘が人気

近年の厳しい暑さを受けて、傘に求められる機能は変化。最近人気なのが、紫外線対策だけでなく暑さ対策にもなる『遮熱性』が高い傘です。

橋元屋洋傘店 橋本幸二さん「この傘は、遮光率99.9%以上で、遮熱・遮光に優れた晴雨兼用傘です。男性にも人気です」

体感温度が3℃～4℃ほど変わるということで、日傘で暑さ対策をするのも良いのではないでしょうか。

サイズで選ぶ “失敗しない雨傘”

これから出番が増える雨傘。なんとなく手に取った傘を選んでいないでしょうか。

今人気なのは、男女ともに「標準より少し大きめ」のサイズ。大切なバッグやリュックを雨からしっかりガードできる点が支持されています。

＜人気の雨傘のサイズ＞

女性…62㎝サイズ

男性…75㎝サイズ

坂本くるみアナウンサー「バッグを持ってもリュックを背負っても、ガードしてくれそうな印象です」

傘の正しい開き方

傘を開く際、周囲への配慮などから「横向き」にして開いていませんか。

手元のボタンで開く「ジャンプ式」の傘は中にバネが入っているため均等に力がかかりますが、手で押し上げて開く「手開き式」の傘は違います。

手開き式の傘を開くときは、傘への負担を最小限に抑えるため、必ず傘の先端を「真上」に向けてから開くのが鉄則です。

ただ、雨や日差しをしのぐだけでなく、自分にぴったりの傘を選べば、憂鬱な日のお出かけも少し楽しくなるはずです。