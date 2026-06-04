お笑いコンビ「マユリカ」が3日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。悲惨な営業の思い出を語った。

まだ知名度が低かった若手時代、レストランでディナー中の客の前で15分ネタをする仕事が入った。ステージはなく、テーブルの間を回るような状況だったという。

当時のつかみは、体操経験者の中谷が披露するバック宙。この日も、「こう見えてバック宙ができるんですよ。…全然信用してないですね、行きますよ」と言って、いざパフォーマンスを開始した。

「失敗しまして…」と阪本。「テーブルに足がガシャ、ガシャ、ガシャーン！ってなって。ココ（額）7針縫った」と明かした。当の中谷も「バーン！なって」と頭を強打する様子を再現した。

阪本は「それが開始1分なんで。あとの14分、僕トイレットペーパーで（相方の）血押さえながら、“すみませんね、こめんなさいね〜”って。できるって言ったのに…。すごい空気になって」と振り返り、「“全然大丈夫なんでね”って言いながら…ブワー血出て」と当の中谷も苦笑いした。

かまいたち・山内健司からは「血出たのにネタそのまましたの？そんなんウケへんやん」と笑われ、中谷は「もうやるしかないですから。僕、絵も描けるんで“なんか描いて欲しい人〜？”って。“はいドラえも〜ん”って」と通常通り進行したことを告白。「ウケるか！」と濱家隆一にツッコまれていた。