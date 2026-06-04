サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が4日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）との関係について明かした。

武田は日本代表時代、森保監督ともプレー。1993年のドーハの悲劇もともに経験。当時の森保監督について「現役時代は一緒にプレーしてましたけど、どっちかっていうと僕らヴェルディの人たちは派手にやっていて、森保さんは後ろで気を使って、守備をしっかり構築するっていう、黙々とやるタイプ。黙々とやるけど、チームとか選手を見てたんじゃないですか。そうだと思います」と話した。

そんな森保監督との現在の関係を聞かれ、「森保さんとは、3日に1回ぐらい連絡取っていて」とぶっちゃけ。スタジオから驚きの声が上がる中、「（内容は）サッカーとかじゃないんですよ」と笑いつつ、「東京オリンピックの時に取材をして、4年前の時も取材して、そこからずっと、そんな感じで」と明かした。

「だって、4年前、皆さん、取材行った時、ドイツとスペインに勝てるわけないって。（勝てると）言ったのは僕とラモスさんだけでしたよ」と武田。「勝った瞬間に、みんな“森保さーん”って言うけど、俺、4年前行った時は、全然そこまで言ってないでしょ、って。そこからずっと、東京オリンピックからこないだも取材させてもらいましたし」とした。

そのうえで、「森保さんと話したけど、決勝トーナメントは全く違う雰囲気だって。スイッチが。今回4チーム中、3チームが出れるんですよ。だから本当に、決勝トーナメントからじゃないかと思うんですけど。（決勝トーナメントの）1回目がたぶんブラジルかモロッコ。だからそこに俺は、（グループリーグの）3試合というより、決勝トーナメントの1回戦の一番集中しているのかなと思う。今は“決勝トーナメントで勝つためにどうするか”って」と指摘した。

森保監督も「予選は勝ち点3ぐらいあればいいんじゃないか」と話していたといい、「負けないっていうことでいいんじゃないかなと」と武田。「でも（グループリーグは）勝てると思うんですよ。なぜかというと、分析もしているし、今、メキシコで暑いところでやって、ちょっと涼しいところで大一番がありますし。コンディションの持っていき方が、日本の方が暑いところから来る方が勝つと思うんですよ。そういうコンディションもバッチリしてるし、あと分析もちゃんとしているので」と話した。