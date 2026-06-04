お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史が４日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。

番組では、岡村が座長を務めた舞台「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」の舞台裏に密着。稽古場での姿などを放送した。

番組のインタビューに応じた岡村は「舞台で作り出す笑いとどのように向き合っているのでしょうか？」と問われ「あんまりその信念とか、そういうのあんまり考えたことない。ですけれども、昔から１つだけ言ってるのは、真面目にお笑いやるっていう。真剣にお笑いをやっていますっていう」と明かした。

続けて「だから、こういう仕事していると、楽そうでヘラヘラして…みたいなことになりますけど、この舞台に立って、ここでちゃんとお笑い取るかとか。ジミー（大西）さんの僕のヘラヘラしたところがあるかもわかんないですけど、しっかり、真面目にこうしよう、ああしようっていうのは、やっているつもりなので」と明かしていた。

さらに「別に…いろいろ言いますけどね。（昨今）やりにくくなったって。当時からもやりにくかったですしね。いろいろ、子供に見せたくない番組やとか、ＰＴＡさんやとか団体さんからね。我々、めちゃイケの時から結構厳しかったですけども、その分それはそれを避けつつ、というか、できることをやって、ちゃんと真面目にお笑いしてきたような気がしてますので、僕、もうずっと思ってるのは信念とかそう本当になくて、ただ、真面目にお笑いやってます。真面目にお笑いやってます。岡村隆史ですって感じですかね」と明かしていた。