ファッション誌「ＣａｎＣａｍ」専属モデルなどで活躍し、２児の母でもあるモデルの西山茉希が４日までに自身のインスタグラムを更新。肌トラブルから驚異の回復を報告した。

西山は３日に自身のインスタグラムを更新し、「コレが私の肌の弱さです。たった一晩寝て起きて、鏡を見たくない程の状態になります。久々だったな 過去一ひどかったな」と顔の肌が赤くはれた様子を投稿。看護師の友人からの助言で冷却するなど対処し、症状が徐々に落ち着いてきていることも報告し「お化粧する夜まで、今日はゆったり。気合いの回復力チェックもしてみてください」と午後９時からの生放送出演を告知していた。

次の投稿では「無事生放送終了」とハッシュタグをつけ、「嘘みたいですよね 一晩と夜までの時間での肌回復」と驚異の回復を報告。「今回ばかりは治らなかったら生放送どうしようかと不安になったけど。。。」と心境を明かした。投稿をきっかけに多くの心配の声とアドバイスをもらったといい「ありがたいお言葉ばかりでした」と感謝。「一瞬治ったけど、またいつどこで再発するのかもわからないままです」と不安も吐露しつつ「最低な状態の肌を残すことで、肌ストレスで悩む方達に寄り添い、一緒にがんばりたかったからです」、「目にする方にとって少しでも色々な角度からの意見や情報が、今日明日へのヒント、勇気、参考になればと強く思っています」と願いを込めた。