鹿児島県内では、あす5日にかけて大気の状態が非常に不安定となり、落雷や竜巻などの激しい突風や急な強い雨に注意が必要です。

気象台によりますと、4日から5日にかけて、県内全域で大気の状態が非常に不安定となるおそれがあります。

4日予想される1時間雨量はいずれも多いところで、薩摩、大隅地方で50ミリ、種子島・屋久島地方で10ミリ。5日昼までに予想される24時間雨量は薩摩、大隅地方で120ミリ、種子島・屋久島地方で80ミリです。

気象台は雨雲が予想以上に発達した場合は、土砂災害危険警報や大雨警報を発表する可能性があるとしています。

日豊本線では倒木も

また、JR九州によりますと、4日午前6時45分ごろ、姶良市脇元の日豊本線・重富駅構内で進入してきた上り列車に倒れかかった木の枝が衝突し、運転席の窓ガラスにひびが入りました。500人の乗客にけがはありませんでした。

この影響で国分駅と鹿児島中央駅の間で一時、運転を見合わせました。

通学に影響も…

(霧島市に通学する大学生)「(今週は)月曜日だけ学校に行って(JR運転見合わせで)火・水・木曜日で行けてない」

(霧島市に通学する大学生)「先生に連絡した。授業も2限目、3限目だけだったのでもう帰るかなという感じ」

JR九州は倒木の原因を調べています。

一方、雨の影響で4日あさ、鹿児島市の中心部では渋滞が発生しました。

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