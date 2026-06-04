二宮和也、嵐ラストライブ後の“乾杯ショット”裏話「みんな休みだってなって」ツアー中に大野智へ贈ったもの明かす
【モデルプレス＝2026/06/04】俳優の二宮和也が6月4日、日本テレビの朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。嵐のラストライブ後に投稿した写真の裏話や、大野智とのエピソードを明かした。
【写真】嵐ラストライブ ニノが公開した5人の乾杯ショット
この日の番組では、6月3日に都内で開催された「野村不動産ソリューションズ 新ブランド戦略＆新CM発表会」に出席した二宮のインタビューの模様を紹介した。
嵐は、5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半のグループ活動に幕を下した。ライブ後、二宮は自身のX（旧Twitter）に「最後の最後まで嵐。5人で嵐。どうか皆様も清々しい6月1日を迎えられますように」とつづり、ステージ上に並んだ5人分のシャンパングラスの写真を投稿していた。
この写真について二宮は「コンサートが終わってステージで飲めるんじゃないか説が出てきて、とりあえず行ってみるかってなって」と経緯を説明。「飲んでる最中に明日どうするんだみたいな話になって。みんな休みだってなって、じゃあ飲めるかって飲んでたんですよ」とメンバーとの裏話を明かした。
さらに二宮は、ラストツアー中に「手を傷つけることがないすりおろし器をリーダーにあげました」と大野にプレゼントを贈ったことを告白。「名古屋公演か何かの時に、とんでもなく（大野の）指が削れてたから。どうしたの！？って話をして。しょうがをすっていて、ずっとすっていたって表現なんですよ、彼いわく。痛いって言うから、じゃあもう使うのやめなって言って」と大野とのやり取りを明かし、プレゼントを選んだ理由を語った。
続けて「福岡公演の時に持って行きました。（楽屋に）用意しておいたんですよ、しょうがも。すごい楽しそうにすってましたよ」と大野の様子を明かし、楽屋での過ごし方に驚きの声が上がると「意外とやることないんですよ我々」と笑顔を見せた。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆二宮和也、嵐ラストライブ後に投稿した写真の裏話
この日の番組では、6月3日に都内で開催された「野村不動産ソリューションズ 新ブランド戦略＆新CM発表会」に出席した二宮のインタビューの模様を紹介した。
この写真について二宮は「コンサートが終わってステージで飲めるんじゃないか説が出てきて、とりあえず行ってみるかってなって」と経緯を説明。「飲んでる最中に明日どうするんだみたいな話になって。みんな休みだってなって、じゃあ飲めるかって飲んでたんですよ」とメンバーとの裏話を明かした。
◆二宮和也、ラストツアー中に大野智に贈ったものとは
さらに二宮は、ラストツアー中に「手を傷つけることがないすりおろし器をリーダーにあげました」と大野にプレゼントを贈ったことを告白。「名古屋公演か何かの時に、とんでもなく（大野の）指が削れてたから。どうしたの！？って話をして。しょうがをすっていて、ずっとすっていたって表現なんですよ、彼いわく。痛いって言うから、じゃあもう使うのやめなって言って」と大野とのやり取りを明かし、プレゼントを選んだ理由を語った。
続けて「福岡公演の時に持って行きました。（楽屋に）用意しておいたんですよ、しょうがも。すごい楽しそうにすってましたよ」と大野の様子を明かし、楽屋での過ごし方に驚きの声が上がると「意外とやることないんですよ我々」と笑顔を見せた。
◆嵐、5月31日に26年半の活動に幕
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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