

岡山市役所

岡山市は公民館施設の緊急安全点検を行い、5月25日、結果を公表しました。緊急点検は、2025年8月に発生した上南公民館（東区君津）の天井裏コンクリート片の一部落下を受けたもので、築40年以上の市内16施設を対象に行いました。

危険性や緊急度が高い順に、A(問題なし)～D(緊急修繕が必要)で判定したところ、南公民館（南区芳泉）がD判定となりました。屋外階段の裏の壁やひさしの一部でコンクリートの落下の恐れがあるということです。

市は剥がれかかった部分を除去し、むき出しになった鉄筋のさびを防ぐ処理をしたということです。

「計画的な修繕が必要」なC判定となったのは、岡南（南区若葉町）、妹尾（南区箕島）、足守（北区足守）など8施設です。コンクリートの亀裂や落下の恐れがあるモルタルの箇所が見つかりました。市は順次、補修していく予定です。

市は、2026年度中にさらに詳細な調査を行う予定です。

今回、D、C判定となった施設については、コンクリートの成分分析を行い、傷み具合を調べるとしています。また、1987年建築の操南（中区藤崎）と御津（北区御津宇垣）を加えた18施設については、配管なども点検するとしています。

点検の結果を受け、2027年度に整備方針を検討する予定です。