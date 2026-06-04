【北欧通貨】ドルクローナは上昇一服、この後CPI=スウェーデンクローナ



１５時に５月のスウェーデン消費者物価指数の発表を控え、ドルクローナは９．３９台推移。今週に入って上昇が目立っており、先週末の９．２１前後から昨日一時９．４３台を付けた。その後いったん上昇が落ち着き９．３９台推移となっている。

スウェーデンCPIは前回前月比、前年比ともにマイナス圏とかなり弱く出て、利上げ期待の後退につながったが、今回は少し回復の見込み。

対円でも先週末の１７．２７円台から下げが続き、今朝は１７.００円を割り込む場面も、少し戻している。



SEKJPY 17.022 USDSEK 9.3938

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