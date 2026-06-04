「かわいすぎやろ」5児の父・つるの剛士、息子からの“ものすごい熱量”LINE公開「優しさに溢れてる」「微笑ましいですね」
5児の父でタレントのつるの剛士（51）が3日、自身のインスタグラムを更新。息子から届いたLINEの内容を公開した。
【写真】「優しさに溢れてる」息子からのほほ笑ましいLINEを公開したつるの剛士
つるのは「仕事中に息子からものすごい熱量LINEが。先日、海で捕まえてきたヤドカリ×2を大切に飼っているのですが、以前、直射日光でしんでしまったことがありずっと心配しています。かわいすぎやろ」とつづり、LINE画面のスクリーンショットをアップ。
公開されたLINE画面では、ヤドカリを飼う際の水について「ヤドカリはやっぱ水道あんまだめだって」「海水じゃないとだめ」「どうしよう」など心配する様子が立て続けに送られてきていたが、最後はつるの自身の「たくさん入っているわけじゃないので、だいじょうぶだよー 海から海水持って来てあげるねー」との一言で解決したようだ。
この投稿にファンからは「父親に相談出来るのいいねー 海水持って帰る・つるのさんも素敵だしウルトラマンのスタンプ使ってるのいいねー」「しゃっちょさん、心配してるんですね。パパにどうしようって相談してるの可愛い」「ヤドカリに対するちゅんちゅんの優しさが伝わってきました」「優しさに溢れてる…ヤドカリさん元気に長生きしてくれるといいね」「一応、仕事中？かと尋ねる かわいい」「微笑ましいですね ちゃんと生命と向き合ってて偉いですね」などのコメントが寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生した。
【写真】「優しさに溢れてる」息子からのほほ笑ましいLINEを公開したつるの剛士
つるのは「仕事中に息子からものすごい熱量LINEが。先日、海で捕まえてきたヤドカリ×2を大切に飼っているのですが、以前、直射日光でしんでしまったことがありずっと心配しています。かわいすぎやろ」とつづり、LINE画面のスクリーンショットをアップ。
公開されたLINE画面では、ヤドカリを飼う際の水について「ヤドカリはやっぱ水道あんまだめだって」「海水じゃないとだめ」「どうしよう」など心配する様子が立て続けに送られてきていたが、最後はつるの自身の「たくさん入っているわけじゃないので、だいじょうぶだよー 海から海水持って来てあげるねー」との一言で解決したようだ。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生した。