MBS山崎香佳アナ、CBC友廣南実アナとハグショット 「ある意味一番の理解者」と初コラボ
MBSの山崎香佳アナウンサーが4日までに自身のインスタグラムを更新。CBCテレビの友廣南実アナウンサーとのハグショットを公開した。
【写真】「ある意味一番の理解者」とのハグショットを公開したMBS山崎香佳アナ
山崎アナはMBS昼のニュース番組『よんチャンTV』で、友廣アナはCBC『チャント！』で自転車旅のコーナーを担当。人気を博している。
今回、7月に大阪で開催される世界大会『バレーボール ネーションズリーグ』と、9月に愛知・名古屋で開幕する『アジア大会』のPR活動のため、2局の自転車旅がコラボ。山崎アナが大阪から、友廣アナが名古屋から特製PR自転車に乗ってステッカーを配りながらPRの旅を行った。
その様子は、MBSのYouTubeチャンネルで公開された。5月26日に投稿された動画では、三重・伊賀で山崎アナと友廣アナが合流し、2人そろってPR撮影を行う様子を紹介した。撮影中には2人のハグシーンもあり、友廣アナが「すいません、ちょっと多めに抱きついちゃって」とはにかんでいた。
山崎アナはインスタグラムで、ハグシーンをはじめ、ステッカーを持ってニッコリ笑う2ショットなどをアップ。「CBCの友廣アナウンサーと初コラボ 互いに自転車たびを担当しているため、ある意味一番の理解者かも？」とつづった。
【写真】「ある意味一番の理解者」とのハグショットを公開したMBS山崎香佳アナ
山崎アナはMBS昼のニュース番組『よんチャンTV』で、友廣アナはCBC『チャント！』で自転車旅のコーナーを担当。人気を博している。
今回、7月に大阪で開催される世界大会『バレーボール ネーションズリーグ』と、9月に愛知・名古屋で開幕する『アジア大会』のPR活動のため、2局の自転車旅がコラボ。山崎アナが大阪から、友廣アナが名古屋から特製PR自転車に乗ってステッカーを配りながらPRの旅を行った。
山崎アナはインスタグラムで、ハグシーンをはじめ、ステッカーを持ってニッコリ笑う2ショットなどをアップ。「CBCの友廣アナウンサーと初コラボ 互いに自転車たびを担当しているため、ある意味一番の理解者かも？」とつづった。