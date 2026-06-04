人気漫画「花さか天使テンテンくん」などで知られる漫画家の小栗かずまた氏が4日、自身のXを通じ、来年のNHK大河ドラマの題材にもなった自身の先祖「小栗上野介忠順」に関する連載を開始すると発表した。来月3日発売の最強ジャンプ8月号から掲載される。

2027年に俳優・松坂桃李主演で放送される大河ドラマ第66作「逆賊の幕臣」の題材となっている小栗上野介忠順は、漫画家・小栗かずまた氏の曽祖父にあたる人物。“勝海舟のライバル”と言われた男で、日本産業革命の地・横須賀造船所を造った。日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才。だが、明治新政府に「逆賊」とされ歴史の闇に葬られた。

この日、「来月の最強ジャンプ8月号(7/3発売)より、僕の先祖で来年の大河主人公・小栗上野介忠順の漫画『小栗忠順物語〜ボクのひいひいおじいちゃん〜』を連載する事になりました！」と発表。「おそらく、漫画家が自分の先祖である偉人の伝記漫画を描くのは、世界初かもしれません(大袈裟 笑)」とつづり「全5回で、監修には小栗忠順研究の第一人者である村上泰賢先生、幕末歴史考証の大家・大石学先生にご協力いただきました」と説明。

「ギャグも交えて読みやすく描いているのでお子さんにもぜひ！大河ドラマ『逆賊の幕臣』放送前の、小栗忠順の入門書としてもお薦めです」とし「先祖の歴史漫画という僕の新たな挑戦を、どうか応援よろしくお願いします！！」と呼びかけた。