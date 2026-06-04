ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝が４日、都内で応援サポーターを務めるＴＢＳ系「バレーボールネーションズリーグ２０２６」の開幕セレモニー会見に登壇した。同リーグは７月８日に日本ラウンドが開幕する。

原は中、高でバレーボール部に所属し、ミドルブロッカーとしてプレー、キャプテンも務めた。この日は男子日本代表の石川祐希、西田有志、高橋藍とともに登場。原は「携わらせていただけてうれしい。ぜひ一緒にバレーボールを盛り上げていけたら」と意気込んだ。

会見では“始球式”が行われ、西田、高橋がボールをつなぎ、最後は石川が原に向けてアタックすることとなった。原は「吹っ飛びます。ネットの向こうにこの３人いたら嫌ですね〜」とおどけていたが、本番で石川のアタックが顔に直撃。原は予告通り“吹っ飛び”、「最高の始球式になりましたね！光栄です！」と笑顔。「でも優しく打ってくださいましたもんね。こんな機会ないので、墓場に持って帰ります！思い出として！」と感謝した。石川は「申し訳なかったです」と謝り、西田は「キャプテンだめですよね」と突っ込んで笑わせ、高橋は「原さん男子バレーボールへようこそ！」と呼びかけていた。

原から３人に質問をする場面もあった。原が「メンタルに付随するかもしれないんですけど、エゴサってしますか？」とぶっちゃけ質問をすると、高橋は「流れてくるものは見る。わざわざエゴサはしないですね」、石川は「もともとしないですけど、することもあります。暇なとき。いいこと悪いことあると思いますけど、どういう風に見ているんだろうなと。全く違う意見の時もあるので」、西田は「僕も流れてくるときは見ますけど、極力携帯を見ない。最近（夜）９時、それぐらいには布団に入っている。それ（携帯）に割く時間がない」と三者三様の回答をした。

原は「藍選手はしていると思っていました。明らかに活躍した試合とか称賛の言葉浴びたくなりませんか？」とさらに追求。高橋は「いいこと言われてたら気持ちよくなりますよね」とうなずいていた。