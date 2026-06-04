◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、４打席目終了時点で２打数２安打、２四球で２１７打数６５安打の打率・２９９５となり、四捨五入で表示上は大谷の打率が３割になった。投げては５回無失点でこの時点で規定投球回にあと２回に迫って防御率は０・７５となっている。

１回表先頭の１打席目は４年連続で１２勝以上を挙げている先発右腕・ゲーレンから二塁への内野安打で出塁。マウンドに上がる前から全力疾走を見せて内野安打をもぎ取ったが、３登板連続の先頭弾とはならなかった。

１回裏のマウンドは、３者連続で内野ゴロ。最速９９・８マイル（約１６０・６キロ）をマークし、３者凡退の好発進を切った。２回も２三振を奪うなど３者凡退。３回先頭の２打席目を迎え、フルカウントから四球を選んで２打席連続の出塁となった。すると無死二、三塁からフリーマンの左前適時打で生還した。

５―０となった３回も７番からの下位打線を３者凡退。１巡目の９人は、１人の走者も許さなかった。５―０で迎えた４回１死二塁も２打席連続となる四球を選んで出塁。３打席連続の出塁となった。

４回は２死からモレノに右翼線への二塁打を浴びて初の安打、走者を許したが、２死二塁でアレナドは１００・４マイル（約１６１・６キロ）直球で三ゴロに打ち取った。５回は３者凡退。６勝目の権利をつかんだ。６回１死一塁の４打席目も右前安打を放ち、打率が３割となった。

例年調子を上げる得意の６月に入り、打撃の調子は確実に上向いている。前日２日（同３日）に２安打を放ち、５月１２日（同１３日）から１８試合連続出塁で、同２７日（同２８日）から６試合連続安打。この試合でも１打席目に安打を放ったことで７試合連続安打で１９試合連続出塁となった。９号を放って５勝目もつかんだ前回登板の２７日（同２８日）の本拠地・ロッキーズ戦後には打撃の状態について「ちょっとずつ上がってきている感じ。あとは角度がつけば、（スタンドに）入るような打球がもっと増えるのかなと思う。スイングスピード、打球速度ともにいい傾向なんじゃないかなと思う」と自己分析して手応えを口にしていた。