◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手」で二刀流出場。５回まで１安打無失点６奪三振と好投し、今季の日本人単独トップとなる６勝目の権利を得た。

初回のマウンドに上がる前。１回表の第１打席で二塁内野安打を放ち、７試合連続安打＆出場１９試合連続出塁とした大谷は休む間なくマウンドへ。それでも、１番ペルドモをここまで最速の９９・８マイル（約１６０・６キロ）直球で一ゴロに抑えるなど３者凡退の立ち上がりを見せた。２回は先頭の４番アレナドを９８・８マイル（約１５９キロ）直球、続くスミスをスイーパーで空振り三振に仕留めた。３回は先頭のバルガスのバットを９７・７マイル（約１５７・２キロ）直球でへし折って一ゴロに封じた。

味方が３回までに５点リードを奪う中、４回。大谷は２死から３番モレノに一塁線を破る二塁打を許し、１０イニングぶりに安打を打たれたが、続くアレナドを三ゴロに打ち取ってピンチを脱した。５回も先頭のスミスから９８・２マイル（約１５８キロ）直球で空振り三振を奪うなど危なげなかった。

リアル二刀流の試合は２試合連発中、しかも２本とも先頭打者アーチだった大谷。前回登板となった５月２７日（同２８日）の本拠地・ロッキーズ戦では菅野と激突。自身初の日本人先発投手との投げ合いが実現すると、初回に先制＆決勝の９号先頭打者弾を放ち、６回無安打１失点７奪三振の好投で５勝目を挙げた。２登板続けて本塁打を記録したのは自身２度目だったが、１９００年以降で３登板連続で一発を放った選手は過去に４人しかおらず、この日まで３試合連続マルチ安打と絶好調の大谷は新たな伝説に挑戦している。

移籍３年目で初めて開幕ローテ入りした「投手・大谷」はこの日まで９試合で５勝２敗、防御率０・８２は規定投球回（試合数×１イニング）未到達のため圏外だが、メジャー全体の“隠れ１位”となっている。現在は３登板連続で白星が付いており、４連勝なら２３年４月以来だが、４登板連続勝利となれば２２年９月以来となる。３、４月度の月間ＭＶＰを投手としては初受賞（打者で６度）している大谷。ライバルも多数いる中ではあるが、日本人選手初のサイ・ヤング賞も夢ではなくなってくる。

この日の試合前、ロバーツ監督は登板翌日となる４日（同５日）の試合で大谷をベンチスタートさせることを明言。「今日は思い切り力を使い切っても大丈夫だと思っているし、その代わり明日は完全に休ませることができると考えている。ただし、試合終盤の大事な場面で必要になれば（代打などで）出場可能な状態にはしておく」と説明していた。