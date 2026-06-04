お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良(44)と離婚した元妻でブロガーの川島菜月さんが2日、ブログを更新。川島と子どもたちの面会日にあったことについて投稿した。



【写真】「つち!」と答えた子供たち、面会日に川島が買ってくれたものでご機嫌

菜月さんはブログのタイトルを「面会日の食事にぎょぎょ！」としてブログを更新。「面会日だった2日間!!!子供たちはあきぷーに欲しいものを買ってもらい大満喫だったよう」と川島を「あきぷー」と呼び、良好な面会だったことを記した。



投稿した写真には、10歳の娘が夢中になっているというスクイーズやぬいぐるみ、カラーペン、ポケモンカードなどが並んでおり、「娘がハマってるスクイーズ？メロジョイ？ もはやどっちかわからない けど4つゲットしていた ムニュムニュしてて気持ちいいのよねー！」とつづった。



菜月さんが「どこに行ったの？という流れで何食べたのー？って聞いたのね」と子どもたちに尋ねたそうで、すると6歳の息子が「つち！」「美味しくなかった!」と答えたという。菜月さんは「そりゃ、土は美味しくないだろう。鉄分足りてないのかな、土を求めるなんて」と冗談交じりに反応。よくよく聞いてみたところ「つち」ではなく「寿司」だったことが判明した。



息子は「回転寿司は美味しい、ちょっと高いお寿司屋さんは美味しくない」と話したそうで、菜月さんは「まだまだ味覚がお子ちゃまなので しばらくは回転寿司でやっていけそうだ」とユーモアをまじえて子供達との日常をつづった。ファンから「『良かったね～』と余裕の態度でいられるの素敵」「ツチはまずいし、回転寿司はおいしいね笑」「子どもたちのために沢山のおもちゃや、高級なお寿司につれてってくれたことに感謝ですね」などの声が寄せられている。



2015年2月に川島と菜月さんは結婚した。同年6月に第1子長女が誕生し、20年2月に第2子長男が誕生。25年7月22日に離婚を発表した。



（よろず～ニュース編集部）