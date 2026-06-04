歌手でタレントの渡辺美奈代(56)が3日、ブログを更新。40周年ライブに供えたオールブラックの衣装をまとった姿を公開した。アイドル時代と変わらないスタイルにファンから反響を呼んでいる。



【写真】スラリと伸びた足が美しい アイドル時代と変わらない！

渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。今年は40周年とあり、7月7日には5年ぶりとなる新曲「GOOD DAY!!」をリリースする。9月にはアニバーサリーライブが控えている。



渡辺は「coordinate」と題したブログで「本日のリハーサルはブラックコーデ」「GOOD DAY!! Tシャツ」と写真を投稿。背面に「GOOD DAY!!」と大きくプリントされたTシャツに、膝上丈のバルーンミニスカート、ニーハイソックス、厚底シューズを合わせたオールブラックコーデで、スラリと伸びた脚が際立つ美しい姿を披露している。



続く「おさげヘア」と題したブログでは、「ヘアスタイルは おさげ」と毛先をカールさせたツインテールにピンクのリボンをあしらったアイドル時代のようなキュートな雰囲気のヘアスタイルも披露した。さらに、「GOOD DAY!!」と題したブログでは、夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏とのペアルックショットも公開した。



これらの投稿にファンから「めちゃくちゃ可愛いコーデ」「とっても素敵」「販売してほしいなー」「ブラックコーデの美奈代ちゃん素敵」「美奈代姫おさげヘア 可愛すぎます」「ブラック×ピンクもブラック×グリーンもどちらも可愛い」「ご夫婦ショットもTシャツも素敵」などと反響が届いている。



（よろず～ニュース編集部）