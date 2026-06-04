スケーターから、「スヌーピー」の親友「ウッドストック」デザインのランチグッズ全5種が登場！

お弁当箱やカトラリーなどが、「ウッドストック」のかわいいカーニバルデザインでラインナップされます。

スケーター「スヌーピー」woodstock(カーニバル)テーマ「ウッドストック」グッズ

【先行販売】

期間：2026年6月5日(金)〜6月18日(木)

取扱店舗：「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」 @ ルミネ池袋・スヌーピータウンショップ大阪梅田店

【通常販売】

発売日（取扱店舗）：

・2026年6月中旬発売予定：スヌーピータウンショップ店舗

・2026年6月19日（金）：スケーター公式オンラインショップ

・2026年6月19日（金）以降：その他、量販店・雑貨店・専門店

スケーターから、 「スヌーピー」でおなじみの『PEANUTS』に登場する「ウッドストック」をテーマにした「woodstock(カーニバル)」デザインのランチグッズ全5種が登場！

「ルミネ池袋」と「スヌーピータウンショップ大阪梅田店」で開催される「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」にて先行販売後、スケーター公式オンラインショップや、量販店・雑貨店・専門店などで販売予定となっています。

賑やかで楽しい「ウッドストック」のデザインが、毎日のランチタイムをより快適でワクワクする時間へと変えてくれます☆

音の鳴らない箸・箸箱セット ハシ18cm woodstock(カーニバル)

価格：880円（税込）

サイズ：約190×31×13mm、箸：18cm

仕様：食洗機対応

カーニバルを楽しむ「ウッドストック」と仲間たちがかわいい箸箱と、ブルーのお箸のセット。

箸箱の中に防音クッションが付いているため、移動時にカチャカチャと音が鳴りません。

4点ロックランチボックス woodstock(カーニバル)

価格：1,980円（税込）

サイズ：約175×129×58mm

容量：650ml

仕様：食洗機対応

メリーゴーランドや観覧車など、カーニバルの楽しいイラストがデザインされたお弁当箱。

「ウッドストック」たちもカーニバルを満喫しています☆

4点ロックでフタをしっかり固定できるため、汁漏れしにくいため、安心して持ち歩けるのもポイントです。

メラミンタンブラー woodstock(カーニバル)

価格：748円（税込）

サイズ：φ87×90mm

容量：270ml

軽くて割れにくい、普段使いにぴったりのタンブラー。

ぐるりと一周、「ウッドストック」たちや観覧車、メリーゴーランドなどが描かれています。

カーニバルの賑やかなデザインで、毎日のランチタイムを楽しく演出してくれます☆

シール容器3Pセット woodstock(カーニバル)

価格：1,265円（税込）

サイズ：大：約140×90×51mm、中：約129×80×44mm、小：約119×69×37mm

容量：大：約400ml、中：約280ml、小：約180ml

3つの大きさのシール容器がセットに。

「ウッドストック」たちに人形劇を見せる「スヌーピー」も登場します☆

3つの容器がサイズ違いの入れ子式になっているため、使い終わった後は1つにまとめてコンパクトに収納できます。

帆布地保冷がま口型バッグ woodstock(カーニバル)

価格：2,310円（税込）

サイズ：約160×220×120mm

お弁当箱の持ち歩きに欠かせない、ランチバッグ。

やさしい風合いの帆布地に、「ウッドストック」たちのかわいいイラストがプリントされています。

後ろにもワンポイントがあしらわれた、遊び心あるデザインです。

マチが広くお弁当箱の出し入れがスムーズに行える保冷ランチバッグとなっています。

「スヌーピー」の親友「ウッドストック」がカーニバルを楽しむ、かわいいデザインのランチグッズ！

スケーター「woodstock(カーニバル)」デザインのランチグッズ全5種は、2026年6月5日から「ルミネ池袋」と「スヌーピータウンショップ大阪梅田店」で開催される「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」にて先行販売後、6月19日よりスケーター公式オンラインショップや、量販店・雑貨店・専門店などで販売予定です。

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

※デザイン・仕様は監修中につき変更になる場合があります

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合があります

※写真と実際の商品とは多少異なる場合があります

※本記事に記載の内容は予告なく変更になる場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 保冷バッグやお弁当箱など全5種類！スケーター「スヌーピー」ウッドストックグッズ appeared first on Dtimes.