マーモットカフェで撮影された“動”と“静”の動画が話題になっている。

【映像】「代わる？」という呼びかけに“ボヨンっ”と返事するマーモット

投稿したのは、マーモット村 東京の公式Xアカウント。回し車で走っているマーモットのキャラメルちゃん（3歳）と、大の字で床に寝そべっているビスケくん（2歳）の動画を投稿した。動画では、キャラメルちゃんが走るのをとめた際に、ビスケくんがボヨンと返事をするように動く姿が映っている。

当時の状況をスタッフは、「キャラメルちゃんが一瞬走るのをやめた際に、ビスケくんへ『代わる？』と話しかけているようにも見えた」と、解釈したそうだ。

投稿主によると、回し車で走るのが好きな子は多く、なかには1日の中でかなり長い時間走っている子もいるそうだ。“静”と“動”が同時に見られる光景で、マーモットの意外と運動好きな一面と、大胆にくつろぐ姿を一緒に感じられ、とてもほっこりたという。一瞬だけビスケくんが動いた際の、身体の「むにっ」と波打つ感じに癒やされたという反応が多く、マーモットの魅力のひとつである“むちむち感”が伝わって嬉しく思ったとのこと。

投稿を見た人からは、「休日のお父さんにしかみえません」「キャラメルちゃん、ビスケくんがちょっと動いたのを見届けたらまた走るのかわいいですね」「見てるだけで癒やされます」などのコメントが寄せられている。（『わたしとニュース』より）