元乃木坂46・能條愛未、母親との2ショット添え結婚式の思い出伝える 中座のBGMは「ぐるぐるカーテン」 5月に中村橋之助と挙式
元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が3日、自身のインスタグラムを更新。5月30日に行われた自身の挙式＆披露宴の写真の数々を紹介し、実母との親子2ショットも披露した。
【写真】「中座はサプライズで母にエスコート役をお願いしました」母親と手をつないで歩く能條愛未 ※3枚目以降
能條は昨年11月に歌舞伎俳優・中村橋之助（30）との婚約を発表し、4月に結婚したことを報告。先月末にホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界はもちろん芸能界、スポーツ界など約1000人が出席した。
2日に更新したインスタでは「私事ですが、先日ホテルニューオータニにて挙式、披露宴を執り行わせていただきました 私達のためにとご協力お力添え賜りました皆様のおかげで無事にこの日を迎えられましたことを心から感謝して新たな一歩を踏み出します」と周囲への感謝を伝えるとともに、和装姿の夫婦2ショットを披露していた。
この日の投稿では「〜色打掛〜」と切り出し、パステルカラーの「唐織花の丸鞘地紋」の着物をまとった姿を写真で紹介。「他にも7着ほど試着しました どれも可愛くて悩ましくて迷いに迷った挙句これはもう私には決められない！という事で、橋之助さんに選んでもらいました」とほほ笑ましいエピソードも明かした。
また「中座はサプライズで母にエスコート役をお願いしました」と、黒留袖の母と手をつないで歩く親子2ショットも披露。「BGMは乃木坂46 ぐるぐるカーテン 曲がかかった瞬間のメンバーの反応が可愛かったな」と式に出席した仲間たちの様子を伝えていた。
【写真】「中座はサプライズで母にエスコート役をお願いしました」母親と手をつないで歩く能條愛未 ※3枚目以降
能條は昨年11月に歌舞伎俳優・中村橋之助（30）との婚約を発表し、4月に結婚したことを報告。先月末にホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界はもちろん芸能界、スポーツ界など約1000人が出席した。
この日の投稿では「〜色打掛〜」と切り出し、パステルカラーの「唐織花の丸鞘地紋」の着物をまとった姿を写真で紹介。「他にも7着ほど試着しました どれも可愛くて悩ましくて迷いに迷った挙句これはもう私には決められない！という事で、橋之助さんに選んでもらいました」とほほ笑ましいエピソードも明かした。
また「中座はサプライズで母にエスコート役をお願いしました」と、黒留袖の母と手をつないで歩く親子2ショットも披露。「BGMは乃木坂46 ぐるぐるカーテン 曲がかかった瞬間のメンバーの反応が可愛かったな」と式に出席した仲間たちの様子を伝えていた。