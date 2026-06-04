◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第1代表決定トーナメント2回戦 東芝8―3NANKATSU BASE（2026年6月4日 等々力）

2年連続46度目の都市対抗出場を狙う東芝が11安打8得点で快勝した。「5番・DH」の金井慎之介外野手（23）が2点本塁打を含む2安打2打点。中軸の役割を果たした。

「初球を振っていこうと決めていたので、うまく反応できて良かったです」

3―0で迎えた5回2死一塁。初球の内寄りスライダーを振り抜くと、右翼席への2点本塁打となった。3回1死一塁でも右前打を放ち好機を拡大。マルチ安打で幸先良いスタートを切った。

24年の都市対抗予選終了後に野手へ転向。昨季は中堅から逆方向への打撃を心がけたが、今オフは右翼へ引っ張れる強いスイングの習得に励んだ。並行して、練習中はツイストのスイングを取り入れることで、体の開きが早くならないように調整。成果は着実に現れ、5月のJABA東北大会・大阪ガス戦でも右越えへ決勝2ランを放った。

「難しい初戦で結果を残せたことは良かったですが、9日からの試合が大事になる。そこに向けて練習量を落とさず、しっかりやっていきます」

9日に予定される準決勝へ向けて、気持ちを引き締めた。

▼大河原正人監督 追い上げられましたが、元々、簡単に勝てるとは思っていなかったですし、予選は勝つことが大事。予選独特の緊張感の中で、改めて確認できたこともありました。短期決戦ですので負けられない戦いが続く。全員がどこでも出られる準備をしてくれているので、9日もやってくれると思います。