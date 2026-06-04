Popteen専属モデルになったスタイル抜群の美人JK・ゆあ（小林ゆあ）が、ほぼすっぴんで難関のイルカショーに挑戦。その成果に感動の涙が流される一幕があった。

【映像】スタイル抜群の美人JK（ウェア姿でプールに入る様子も）

ABEMAにて6月3日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』、#58では、「私たち、シゴデキ目指します！in動物テーマパーク」企画が展開された。

『今日好き』の「卒業編2026」および「クライストチャーチ編」に出演したゆあは6月1日、自身のInstagramでPopteen専属モデルに就任したことを報告。「Popteenの専属モデルになれるなんて、夢みたいで本当に嬉しいです」と喜びの気持ちをつづった。

そんな注目のゆあは今回、番組の人気企画「シゴデキ」に出演し、けいすけ（中村圭佑）と一緒にイルカショーに挑むことに。

ほぼすっぴんで巨大な水槽の前でスタンバイするゆあ。水中パフォーマンスでは実際にイルカと一緒に泳ぎ、「水吹き」「ツイスト」「ジェットスイム」といった連続技を披露し、客席を盛り上げた。

泳げなく、さらに動物も苦手だったゆあの成長っぷりに感動した、客席のねね（時田ねね）は、感動の涙を流していた。パフォーマンスを終え、ゆあも「楽しかったから全部OK」「まじ頑張った！」と感慨の表情を浮かべていた。