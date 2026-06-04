カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（28）がメジャー復帰すると3日（日本時間4日）、地元メディア「セントルイス・ポスト・ディスパッチ」のデリック・グールド記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

同記者は「ヌートバーが金曜日（現地5日、日本時間6日）にロースターに復帰する。先発出場する可能性が高い」と記した。

大リーグ公式サイト「MLB.com」も5日（同6日）から始まるレッズとの3連戦で復帰する見通しと報道。カージナルスのマーモル監督が健康状態に問題がなければ「そうなるだろう」と認めたという。

ヌートバーは昨年10月に両かかとの手術を受け、開幕を負傷者リスト（IL）で迎えた。ハグルンド変形と呼ばれる、踵骨（しょうこつ）後部の骨の突出を削る処置で、痛みの原因を取り除くものだった。

5月15日にマイナーでリハビリ復帰し、この日は3Aで「1番・左翼」で先発出場。初回に先頭打者アーチを放つなど、5打数2安打4打点と活躍した。

マイナーでは12試合に出場し、3Aでは6試合で打率・250、2本塁打、6打点を記録していた。