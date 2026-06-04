犬にとって負担となる『絶対NG行為』５選

「うちの子、最近なんだか落ち着きがない気がする……」「もしかしてストレスを感じさせているのかな？」と不安に抱くことはありませんか。愛犬と暮らしていると、誰しも一度は抱く悩みだと思います。

実際、無意識に飼い主本位な行動をとってしまい、犬に負担をかけているケースも少なくありません。ここでは、犬にとって負担になる飼い主がやってはいけないNG行為を紹介します。

1.飼い主の構い方が極端

「今日はたくさん構おう！」「今日は疲れたから、また明日……」というように、飼い主の構い方が極端だと、犬を「どうしたんだろう？」「なんで構ってくれないの？」と不安にさせてしまいます。

日によって構い方が極端に変わったり、時間によって機嫌がコロコロ変わり、態度が大幅に変わったりしていませんか。これは、犬に強いストレスを与えてしまうので、意識的に改善しましょう。

2.突然近くで大きな音を出す

犬は突発的な大きな音に、強い恐怖や警戒心を感じます。強い恐怖や警戒心を感じることで、精神的な苦痛となり、強いストレスになってしまうのです。

例えば、ドアを乱暴に閉めたり、近くで突然「あー！」と大きな声を上げたりする行為は、犬にとって強いストレスになります。次第に警戒心を持って過ごすようになってしまうので、なるべく愛犬の前では静かに、落ち着きを持って行動しましょう。

3.生活リズムが不規則

生活リズムが毎日バラバラだと、犬は負担を感じてしまいます。なぜならば、犬はルーティンを好む動物です。予測できない生活には不安を感じやすいので、ストレスになってしまいます。

ただし、ご飯や散歩の時間を毎日分単位で厳格に固定しすぎると、その時間への執着が強まり、少しでも遅れた際に激しい要求吠えや強いストレスを抱く原因になります。ある程度の時間帯に幅（猶予）を持たせつつ、1日の全体的なルーティンの流れを安定させてあげることが大切です。

4.不適切な食事

不適切な食事は、犬を肥満にさせたり栄養失調状態にさせてしまい、体に大きな負担を与えてしまいます。肥満になると、怪我を負いやすくなったり、体力の消耗が激しく、疲れやすくなったり、別の病気を誘発することもあるので注意が必要です。

例えば、欲しがるだけおやつを与えたり、飼い主の食事を分け与えたりしていませんか。この行動は、犬を肥満にさせたり、消化不良や中毒症状を引き起こす原因にもなるのでやめましょう。

5.食事後に運動させる

ご飯を食べてエネルギーをつけた後の方が、たくさん散歩や遊びを楽しめるはず、と思いませんか。しかし、実際は食事直後に運動させてしまうと、胃拡張胃捻転症候群といった危険な状態を招く恐れがあります。

これは、胃腸に物が入っている状態で激しい動きをすることで、正常に消化できなかったり、胃がなんらかのきっかけでねじれてしまうことが原因です。短時間で死に至ることもあるので、必ず食後は1時間以上、休ませてから運動させましょう。

犬がストレスを感じやすい生活習慣とは？

ここからは、日常に潜む犬がストレスを感じやすい生活習慣を見ていきましょう。

落ち着いて休める場所がない 睡眠を邪魔される 運動不足 良質な刺激が足りない生活 質の高いコミュニケーションの不足

主に、上記の生活習慣が犬に苦痛を与えてしまいます。

落ち着いて休める場所がなかったり、睡眠を邪魔されてしまうと、疲労が取れずに体調不良を引き起こしてしまいます。

また、運動不足や刺激不足は、心が満たされずにストレスにつながりがちです。愛情不足を感じるような生活も、寂しさから強いストレスに襲われるようになってしまうので、毎日良質な刺激を取り入れた遊びやコミュニケーションを心がけましょう。

愛犬に苦痛を与える生活リズム

ルーティンを好む犬にとって、以下のような生活リズムは苦痛を与えかねません。

ご飯の時間が日によって大きく変わる 散歩の時間が不規則 飼い主の夜ふかしでいつも寝ている時間に部屋が明るい

特に、犬たちにとって1日の一大イベントである「散歩」と「ご飯」は、毎日規則正しい生活リズムを意識することが大切です。

また、飼い主の夜ふかしに愛犬を突き合わせてしまうと、体力が回復できない、落ち着いて心を休められないなど、体調不良の原因になることも。なるべく規則正しい生活を心がけて、愛犬が安心して休める環境を整えてあげましょう。

愛犬が安心して暮らせる生活習慣を整えるコツ

犬にとって、生活の「安心感」は幸福度に大きく影響を与えます。では、具体的にどのような生活が犬にとって安心につながるのでしょうか。

ご飯や散歩、睡眠の時間をなるべく安定させる ひとりで落ち着いて休める時間と場所を確保する 部屋の中で怪我をしないよう予防策を講じる 快適に暮らせる室温や清潔感を維持する 愛犬にとって良い刺激となるコミュニケーションを意識する 常に穏やかな空気感や態度を意識して過ごす

まずは上記をヒントに、生活習慣や生活環境を整えてあげましょう。たくさん構えば良いというものでもなく、愛犬がひとりで休んでいたり遊んだりしているときは、そっと見守ってあげることも大切です。

まとめ

愛犬のために、良い環境を整えてあげたいと考える飼い主さんは多いでしょう。犬は、安心して暮らせる環境に幸福を感じます。

日々の飼い主による積み重ねが、愛犬にとって安心感につながります。ぜひ今回紹介した改善点や生活の整え方を参考に、愛犬の暮らしがより心地よいものになるよう意識してみましょう。

(獣医師監修：葛野宗)