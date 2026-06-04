北斗晶、最近購入し大当たりだった品を紹介「感動物でした！」

タレントの北斗晶が3日に自身のアメブロを更新。セールで購入したというコンパクトなプロジェクターを紹介した。

この日、北斗は「本日もヒルナンデス生放送をご視聴くださいました皆様ありがとうございました」と報告。台風の中での移動について「水しぶきがすごくてね〜前見えないし怖い怖い」と大変だったことを振り返った。

続けて「楽天セールが来るのを狙ってどうしても欲しかったこれを買いました」と、コンパクトなプロジェクターを購入したことを写真とともに報告。「楽天だと12,000円の割引クーポンが付いてたので…迷わず注文」したと明かした。

次男に設定をしてもらったといい「こんなに小さいのに音もいいし1番肝心な映像もまるで映画館」と性能を絶賛。「白壁とかカーテンとか天井とか、色々映してみたら最高に綺麗でねー」と感動した様子でコメントした。

最後に「最近買った物の中ではダントツのNO1 このコンパクトと綺麗な映りは感動物でした！！」と大満足の様子で述べ「次の休みには、ポップコーン買ってきて食べながら映画を観たいと思います」とつづり、ブログを締めくくった。