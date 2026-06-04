「とてつもないオーラ」イタリアメディアが絶賛した日本代表戦士は？「彼以上の人物を見つけるのは不可能」
日本代表の長友佑都は、ワールドカップに向かう空港から存在感を放った。
６月２日、森保一監督率いるサムライブルーは、事前合宿地のメキシコ・モンテレイに向けて成田空港から出発した。長友は「闘魂」と書かれた日の丸のハチマキ姿を披露。話題を集めている。
その様子に、イタリアの大手メディアも注目した。『Gazzetta dello Sport』紙は、インスタグラムで長友のハチマキ姿の画像を投稿。「日いづる国を代表するのにインテルのユウト以上の人物を見つけるのは不可能だ」と報じた。
そのほか、『Rompipallone』も「とてつもないオーラを放つナガトモ」と伝えている。
2010年夏にセリエAのチェゼーナに移籍した長友は、2010-11シーズン途中に名門インテルに加入。2017-18シーズン途中にガラタサライへ移籍するまで7年間在籍した。世界的クラブで公式戦200試合超に出場という実績は見事だ。
当然、ワールドカップという舞台でその存在はイタリアでも目を引く。カタールでの前回大会で話題となった「ブラボー」も、イタリアメディアで取り上げられた。
周知のとおり、イタリアはまさかの３大会連続予選敗退に終わり、今大会も出場できない。世界最大の祭典を見守るかたちとなるイタリアのメディアが、再び長友にどう注目していくのか興味深いところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イタリア大手紙が取り上げた長友のハチマキ姿
６月２日、森保一監督率いるサムライブルーは、事前合宿地のメキシコ・モンテレイに向けて成田空港から出発した。長友は「闘魂」と書かれた日の丸のハチマキ姿を披露。話題を集めている。
その様子に、イタリアの大手メディアも注目した。『Gazzetta dello Sport』紙は、インスタグラムで長友のハチマキ姿の画像を投稿。「日いづる国を代表するのにインテルのユウト以上の人物を見つけるのは不可能だ」と報じた。
2010年夏にセリエAのチェゼーナに移籍した長友は、2010-11シーズン途中に名門インテルに加入。2017-18シーズン途中にガラタサライへ移籍するまで7年間在籍した。世界的クラブで公式戦200試合超に出場という実績は見事だ。
当然、ワールドカップという舞台でその存在はイタリアでも目を引く。カタールでの前回大会で話題となった「ブラボー」も、イタリアメディアで取り上げられた。
周知のとおり、イタリアはまさかの３大会連続予選敗退に終わり、今大会も出場できない。世界最大の祭典を見守るかたちとなるイタリアのメディアが、再び長友にどう注目していくのか興味深いところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イタリア大手紙が取り上げた長友のハチマキ姿