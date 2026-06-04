中島健人の出演作で「好きな映画」ランキング！ 2位『ラーゲリより愛を込めて』を抑えた1位は？
胸キュン系からヒューマンドラマまで、さまざまな映画作品に出演している中島健人さん。ファンの間で語り継がれる出演映画も少なくありません。
All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人の出演作で好きな映画」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、2022年公開の映画『ラーゲリより愛を込めて』です。二宮和也さんが主演を務め、興行収入26億円を記録した大ヒット作品。厳冬のシベリアを舞台とした実話で、極限のラーゲリ（強制収容所）に抑留される男たちの物語を描いています。
中島さんは劇中で希望の光を担うムードメーカー・新谷健雄を好演。人生で初となる丸刈り姿も披露し、体重も10kg減量するなど、徹底した役作りも話題となりました。
回答者からは「涙なしでは見られなかったから」（40代女性／宮城県）、「物語の話での重要な役であり、見事に演じ切っていた」（30代女性／東京都）、「人生初の丸刈りにするほど、徹底した役作りに彼の俳優魂を感じたから」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、主演を務めた『黒崎くんの言いなりになんてならない』（2016年）です。黒王子として恐れられる超ドSの副寮長・黒崎晴人を演じています。
本作は興行収入が12億円を突破する異例の大ヒットを記録。小松菜奈さん演じるヒロインとの胸キュンな恋の行方や、千葉雄大さん演じるライバルの白王子とのバトルなど、見どころが盛りだくさんです。
回答コメントでは「イメージにぴったりでよかった」（30代女性／愛知県）、「原作をよく再現出来ていたから」（20代女性／兵庫県）、「ドキドキ感を楽しめて、少女漫画に入った気分になれるのが魅力だから」（20代女性／山口県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人の出演作で好きな映画」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：『ラーゲリより愛を込めて』（新谷健雄）／61票
2位にランクインしたのは、2022年公開の映画『ラーゲリより愛を込めて』です。二宮和也さんが主演を務め、興行収入26億円を記録した大ヒット作品。厳冬のシベリアを舞台とした実話で、極限のラーゲリ（強制収容所）に抑留される男たちの物語を描いています。
回答者からは「涙なしでは見られなかったから」（40代女性／宮城県）、「物語の話での重要な役であり、見事に演じ切っていた」（30代女性／東京都）、「人生初の丸刈りにするほど、徹底した役作りに彼の俳優魂を感じたから」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：『黒崎くんの言いなりになんてならない』（黒崎晴人）／81票
1位にランクインしたのは、主演を務めた『黒崎くんの言いなりになんてならない』（2016年）です。黒王子として恐れられる超ドSの副寮長・黒崎晴人を演じています。
本作は興行収入が12億円を突破する異例の大ヒットを記録。小松菜奈さん演じるヒロインとの胸キュンな恋の行方や、千葉雄大さん演じるライバルの白王子とのバトルなど、見どころが盛りだくさんです。
回答コメントでは「イメージにぴったりでよかった」（30代女性／愛知県）、「原作をよく再現出来ていたから」（20代女性／兵庫県）、「ドキドキ感を楽しめて、少女漫画に入った気分になれるのが魅力だから」（20代女性／山口県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)