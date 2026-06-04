「入院しないの？」阿波みなみ、「肺炎になってしまった」報告に心配の声。「マジでシャレにならん」
マルチタレントの阿波みなみさんは6月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。「肺炎になってしまった」と報告したところ、ファンから「入院しないの？」「マジでシャレにならん」など、心配の声が上がっています。
【写真】「肺炎になってしまった」阿波みなみ
ファンからも「大丈夫ですか？」「肺炎はマジでシャレにならん」「肺炎舐めたらアカン」「病院は行ってきたのかな」「入院しないの？」「けして無理をするんじゃないよ」「お大事にしてください」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「肺炎になってしまった」阿波みなみ
「肺炎はマジでシャレにならん」阿波さんは「母ちゃん、肺炎になってしまった」と報告し、1枚の写真を投稿。ブランケットにくるまり、目をつむる阿波さんが写っています。症状の程度は分かりませんが、とても心配です。
「YouTubeを新しくはじめました」5月23日には「実は、YouTubeを新しくはじめました。縛られずに、もっと自由に、投稿します」と報告した阿波さん。この時点では、YouTubeチャンネルの名称は公表されませんでしたが、26日には「お問い合わせが多いので本日発表いたします。《人生は膝よ。》という名前のチャンネルになります」と明かしています。1日でも早く回復して、また活躍する姿を見せてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)