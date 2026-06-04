「ノーブラ？」TWICE・モモ、大胆ファッションに反響！ 「はみ出ちゃうよ」「両横の生地どこいった！」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは6月3日、自身のInstagramを更新。大胆なファッションに「ノーブラ？」「はみ出ちゃうよ」といった反響が上がっています。
【写真】TWICE・モモの大胆ファッション
ファンからは「服どうなってるのー!?」「この服をオシャレに着こなせる人なんてあんまりいないよ？」「両横の生地どこいった！」「ノーブラ？」「はみ出ちゃうよ」「スタイル良すぎ」「過去一可愛いです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】TWICE・モモの大胆ファッション
「服どうなってるのー!?」モモさんは、日本アンバサダーを務めるファッションブランド「Miu Miu」の新作を紹介。4枚の写真と1本の動画を公開しました。白地に柄の入ったセットアップを着用していますが、脇からウエストにかけてカッティングが施されており、大胆に肌を見せています。
透け透けキャミソール姿も披露5月27日の投稿でも、大胆なファッションを披露したモモさん。透け感のあるキャミソールからは、アンダーウエアとおなかが見えています。とても色っぽいです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)