6年169億円男が完全覚醒　直近7戦で打率.600と打ちまくる“韓国のイチロー”　電撃トレードの可能性浮上「価値は高まっている」

元中日の助っ人を父を持つサラブレッドであるイ・ジョンフは、今季は絶好調だ(C)Getty Images

絶好調のスラッガーは、水面下でさまざまな思惑が交差するトレード市場の“主役”となるかもしれない。韓国代表のイ・ジョンフ（ジャイアンツ）だ。

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現在27歳のスターは、苦しいチーム状況とは裏腹に調子が上向いている。開幕から54試合に出場しているイ・ジョンフは打率.307、3本塁打、出塁率.343、長打率.431と好成績をマーク。直近7試合にフォーカスすれば、打率.600、出塁率.600、長打率.760のハイアベレージを叩き出している。

23年12月にジャイアンツと6年1億1300万ドル（約169億5000万円）の大型契約を締結したイ・ジョンフ。過去2年は、怪我にも悩まされ、「今はなにもかもが足りない」と漏らすなど満足のいくプレーが出来ていなかったが、今季は“韓国のイチロー”と評される本領を発揮していると言えよう。

もっとも、チームは開幕から絶不調。打倒・ドジャースを誓ったシーズンだったが、現地時間6月3日のブリュワーズ戦終了時点で24勝38敗と大幅に負け越し。ナ・リーグ西地区最下位に沈み、ポストシーズン争いからも後退している。

そうした現状もあって、球団が再建に踏み切る可能性は小さくない。となれば、残り約3年の契約を残しているイ・ジョンフは“交渉材料”としてうってつけの存在になりえる。米メディア『Fan Sided』は「球団史上最悪のシーズンスタートを切っている今のジャイアンツに、期待できる要素はあまりない」と大不振の名門をバッサリ。その上で「トレード交渉において“絶対に手放せない選手”などいないかのような状況の中では、イ・ジョンフの価値はますます高まっている」と論じた。