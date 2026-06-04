藤井聡太棋聖（23）＝王将など6冠＝に服部慎一郎七段（26）が挑む第97期棋聖戦5番勝負第1局が4日午前9時、千葉県木更津市の龍宮城スパホテル三日月で始まった。振り駒の結果、先手は藤井になり戦型は角換わりへ進んだ。

正午からの昼食休憩前、独創的棋風の服部らしい一手が飛び出した。藤井飛車を歩で、藤井角は角で取れる状況の24手目、服部は戦場と化しつつあるのとは逆サイド、9筋の歩を突き越した。

「端歩は心の余裕」。格言はそう教えるとはいえ、大駒2枚のどちらかを確保できる状況では考えにくい大胆さだ。3日の前夜祭で「自分らしく食らいついて5番勝負を盛り上げたい。第1局を取るか取らないかで今後の展開が違ってくるので、結構大きな勝負になると思う」とあいさつした意気込みを盤上に示したかのようだった。

藤井にとっても想定外だったのだろう。41分長考して昼食休憩に入った。昼食メニューは藤井が国産牛のステーキ丼とクレソンのサラダとフォール添え、服部ははまぐりと帆立とからすみのアーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ（はまぐり抜き）と国産牛のステーキ丼とクレソンのサラダとフォール添え、かけそばで全てハーフサイズ。持ち時間4時間から藤井が1時間42分、服部は1時間5分消費した。午後1時から再開される。