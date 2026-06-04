◇ナ・リーグ ドジャース―Ｄバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地フェニックスでダイヤモンドバックス戦に先発し、5回まで79球を投げて1安打無失点に抑え、この時点で今季6勝目の権利を得た。

序盤は荒れ気味だった。初回、1番のペルドモには2球目の99.6マイル（約159キロ）が膝元を襲い、2回先頭の4番アレナドには2球目の97.5マイル（約157キロ）が顔付近にすっぽ抜けた。また、3回1死からは8番フェルナンデスへの初球のスイーパーがすっぽ抜け、同じく顔付近への投球となった。

特にアレナドへの一球は、通算361本塁打の主砲がのけぞって倒れ込むほど。敵地からはどよめきが起こったが、空振り三振斬り。フェルナンデスも空振り三振に仕留め、5回までに6三振を奪った。味方打線は2回に2点、3回に3点を奪って援護した。

大谷は4回2死からモレノに右翼線二塁打を許し、パーフェクトは途絶えたが、次打者アレナドは、この日最速の100.4マイル（約162キロ）直球で三ゴロに抑えた。

試合前時点で防御率0.82の大谷は、この試合で7回まで投げると規定投球回に到達する。