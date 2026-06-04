お笑い芸人ヒガ2000（38）が4日、都内で会見を開き、お笑いコンビ「こじらせハスキー」の橋爪ヨウコ（40）と結婚し、1児の父になっていたことを公表した。

橋爪は25年5月に、24年に結婚していたことを公表し、25年8月には長女を出産したと発表していたが、ヒガは未公表だった。ヒガは、ツギクル芸人グランプリ2025でファイナリストに進出も、大きな結果を出せておらず「どこかで、そろそろ結果を出さないと。3人分の人生を背負っている感じズバリ、R−1（グランプリ）で優勝、狙っています」と覚悟を示した。

慶大経済学卒業のヒガは、慶應義塾大学お笑い道場O−keisに入り、活動を開始。後輩には令和ロマンがいるが、自身は東京吉本NSC13期生からデビューも6年目で辞め、フリーを経て翌年にケイダッシュステージ入りも、再びフリーとなり、18年8月からサンミュージックに所属している。

生々流転のお笑い人生を歩んできたが、家族を持ち、目標設定はどこに置く？ と問われると「今まで逃げてきて、自分の楽しいこと、面白いことを追求するのが芸人だと思って生きてきた。子どもができ、すごく意識が変わった。やらなきゃいけないという思いは強くなった」と語った。

その上で「リアルな話、自分が50歳になって、このままニコニコして、子どもが10歳になったら違うという話になってくる。もっと厳しく日々、生きていく、身を引き締めてやっている感じ」と覚悟を口にした。「自分でも、吉本からケイダッシュステージに行ったのを忘れていた。単独ライブをやる前に、隠し事をしていることも申し訳なかったネタに真摯（しんし）に向き合いたい。全国の大会で優勝して、賞金をゲットして家にお金を入れたい」と意気込んだ。