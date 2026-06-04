元ラストアイドルの安田愛里さん（26）が3日、Xを更新し、自身が経営する東京・麻布十番の飲食店「安田食堂」が6月いっぱいで閉店することを発表しました。

【映像】「安田食堂」閉店を報告した安田愛里さん

安田さんは「大切なお知らせ」とし、文書を投稿。「突然のご報告となりますが、3年半続けてきた安田食堂を今月いっぱいで閉店することになりました」と明かしました。

続けて「アイドルという全く違う世界から、経験も知識もないまま飛び込んだ飲食業。右も左も分からない状態からのスタートでしたが、ここまで続けられてこられたのは、お店に足を運んでくださった皆さん、応援してくださった皆さんのおかげです。本当に、本当にありがとうございました」とファンや客に感謝しました。

そして「麻布十番という場所でお店を続けていくことは、想像以上に簡単ではありませんでした」と苦労をつづり、「それでも私は、“体が喜ぶご飯を届けたい”“来てくれた人に少しでも元気になって帰ってほしい”そんな思いだけは妥協したくなくて、食材や一つひとつの内容にもこだわってきました」とこれまでを振り返りました。

閉店の理由については「色々なことが重なり、このままの形でお店を続けていくことが難しいという判断になりました」と説明。「悔しさもあるけれど、このお店を通して出会えた景色や人たちは、私にとって一生の宝物です」と改めて思いを伝えました。

ラストアイドルはのちにグループ名をLaLuceに改称。2022年5月をもってグループの活動は終了しました。安田さんは同年11月に同店をオープンしていました。（『ABEMA NEWS』より）