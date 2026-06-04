マイナカードと銀行口座をひも付けるのが不安です。夫は「給付金が早く入るから便利」と言いますが、トラブル時の補償はありますか？

マイナンバーカードと銀行口座のひも付けとは？

マイナンバーカードと銀行口座のひも付けとは、国からの給付金や還付金などを受け取るための口座を、あらかじめ国に登録しておく制度です。正式には「公金受取口座登録制度」と呼ばれています。

この制度を利用すると、児童手当や年金、災害時の給付金などを受け取る際に、毎回口座情報を書く必要がありません。特に新型コロナ関連の給付金では、申請や振込までに時間がかかったことから、「もっと早く支給できる仕組みが必要」という声が増え、制度が整備されました。

実際、自治体が口座確認をする手間が減るため、手続きがスムーズになる可能性があります。また、災害時など急ぎで支援が必要な場面でも、迅速な振込につながりやすくなります。

ただし、登録しただけで銀行口座の残高を国に見られるわけではありません。よく誤解されますが、公金受取口座制度は「給付金などを振り込むための情報」を登録する仕組みであり、通常の預金管理や取引内容を国が自由に確認できる制度ではありません。



考えられるトラブルにはどんなものがある？

不安に感じる人が多いのは、「もしトラブルが起きたらどうなるのか」という点でしょう。実際に考えられる主なトラブルとしては、登録ミスや不正アクセスなどがあります。

例えば、本人以外の口座を誤って登録してしまうケースです。過去には、家族名義の口座を登録してエラーになる事例もありました。公金受取口座は原則として本人名義の口座しか登録できないため、入力時には注意が必要です。

また、マイナンバーカードの暗証番号が第三者に知られてしまうと、不正利用のリスクが高まります。ただし、カードには複数回暗証番号を間違えるとロックがかかる仕組みがあります。そのため、一定の不正利用防止対策が講じられています。

さらに、「情報漏えいが起きたら預金が引き出されるのでは？」と心配する声もあります。しかし、公金受取口座に登録される情報だけで、自由にお金を引き出せるわけではありません。

通常、銀行口座からお金を動かすには、キャッシュカードやインターネットバンキングの認証情報などが必要です。ただし、フィッシング詐欺などで認証情報まで盗まれた場合は、不正利用につながる可能性があります。

もちろん、絶対に安全とは言い切れません。どの制度にも一定のリスクはあります。そのため、暗証番号を他人に教えない、怪しいメールを開かない、マイナポータルへのログイン履歴を確認するといった基本的な対策が重要になります。



トラブル時の補償はある？

では、実際にトラブルが起きた場合、補償は受けられるのでしょうか。

まず、銀行側のシステム障害や不正送金が発生した場合は、通常の銀行トラブルと同じように、各金融機関の補償制度の対象になる可能性があります。例えば、第三者による不正送金被害については、多くの銀行で一定条件を満たせば補償対応が行われています。

一方で、利用者側に重大な過失がある場合は注意が必要です。例えば、暗証番号をメモに書いてカードと一緒に保管していたり、フィッシング詐欺に自ら情報を入力してしまったりなどの場合は、補償が受けられないケースもあります。なお、何か問題が起きた際は、原因によって対応窓口や補償内容が変わります。

例えば、誤振込であれば自治体や行政機関への確認が必要ですし、不正利用なら金融機関への連絡が優先です。万が一に備えて、利用している銀行の補償内容を事前に確認しておくと安心でしょう。

最近では、多くの銀行が24時間の不正利用監視を行っています。不審な取引があると利用停止になる場合もあるため、金融機関側のセキュリティ対策は以前より強化されています。



不安があるなら「管理方法」を見直すことが大切

マイナンバーカードと銀行口座のひも付けには、給付金の受け取り手続きがスムーズになるなどの便利さがあります。一方で、「情報管理が不安」という気持ちも自然なことです。

ただ、重要なのは「制度を利用するかどうか」だけではありません。カードや暗証番号をどう管理するかが、安全性に大きく関わります。例えば、暗証番号を使い回さない、定期的に利用履歴を確認する、不審なSMSを開かないといった基本的な対策だけでも、リスクをかなり減らせます。

制度にはメリットと注意点の両方があります。大切なのは、仕組みを正しく理解したうえで、自分に合った使い方を選ぶことです。不安な点を家族で共有しながら、納得できる形で判断していくことをおすすめします。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー