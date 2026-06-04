シーズン11に突入した「超特急の撮れ高足りてますか？」

デビュー当初から目標として掲げていた待望の東京ドーム公演(11月25日(水)・26日(木)開催)へ向け、結成15周年のアニバーサリーイヤーを全力で駆け抜けている超特急。

5月にリリースした23rd Single「ガチ夢中！」は、Billboard JAPANの総合ソング・チャート"JAPAN Hot 100"で総合首位を獲得するなど好調なスタートを切り、6月10日(水)に開幕するアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」もソールドアウトが続出するなど、その躍動ぶりを裏付けるトピックも続々と発表されている。

■放送開始11年目に突入！超特急メンバーたちと共に歩む冠番組"トレタリ"

そんな"史上初のメインダンサー＆バックボーカルグループ"として、高みを目指し続けるメンバーたちと共に歩んできた冠番組といえば、今年4月に放送開始10周年を迎え、シーズン11へと突入した通称"トレタリ"こと「超特急の撮れ高足りてますか？」だ。

タクヤやアロハ、ハルら、超特急メンバーたちの"偏愛ぶり"が露わに！「超特急の撮れ高足りてますか？」

常に"8号車(ファン)"を全力で楽しませ、テレビスターとしての大事なスキルを学ぶ場として、多彩な企画に取り組んできた9人のメンバーたち。フジテレビTWOにてオンエアされる「#239」(6月8日(月)放送)、「#240」(6月22日(月)放送)では、2週にわたってメンバーたちの偏愛ぶりが炸裂する「ジャンルクイズ王決定戦」が繰り広げられる。

開始早々、"これだけはメンバーに負けないもの"にまつわるオープニングトークで盛り上がると、カイが"ポケモン愛"、ユーキが"エヴァンゲリオン愛"を熱弁。そこにタクヤが意気揚々と「俺も好き！」と割り込むも、スタジオの失笑を買う"にわか"ぶりが露呈...。他の8人から容赦なくイジられまくるなど、グループ内の仲の良さが伝わる、和気あいあいとした雰囲気で番組は進行していく。

■"超特急愛"が試される出題も！悔し涙を流したハルの"リベンジ"など、白熱するクイズ決定戦の行方は...？

「超特急の撮れ高足りてますか？」

それぞれメンバーが"ガチ夢中！"な得意ジャンルでクイズを出題し、ご褒美を懸けて他の8人と対戦するというこのバトル。まず先陣を切ったのは、熱すぎる"ONE PIECE愛"を語ったシューヤ。まさかの珍プレーが飛び出し、早くも白熱する中、続いて登場したアロハの"アメ車"への偏愛ぶりが窺えるクイズでは、ドヤ顔でアメ車用語を連発する。

そんな中、リーダーのリョウガが出題したのは、メンバー内で誰よりも愛していると自負する"超特急"に関して。クイズの前には「答えられなかったら(超特急を)抜けます！」と豪語し、ご褒美に"神座"のケータリングを懸けて自信満々でクイズに挑むも、その結果は...？

「超特急の撮れ高足りてますか？」

また「#240」では、昨年5月に放送された「熊本vs山口 ふるさと自慢対決」で山口県出身のマサヒロに満場一致で完敗し、悔し涙を流した熊本県出身の最年少メンバーのハルが、そのリベンジとして"熊本愛"を全力アピール。「負けても泣くなよ」とイジられるハルの奮闘ぶりや、動物好きで知られるタカシが超マニアックな"マンモス"知識を見せつけるなど、ガチすぎるクイズバトルの後半戦が繰り広げられる。

「超特急の撮れ高足りてますか？」

もはや"クイズ王決定戦"という企画を逸脱し、時に、他のメンバーたちがドン引きする熱量で愛を語るメンバーたち。何より、尋常ならざる(！？)そのコダワリをイジりながらワイワイと盛り上がる9人の"ケミ"は必見！結成15周年を迎える超特急メンバーの意外な引き出しの多さにも注目しながら、爆笑クイズバトルの行方を見守ってほしい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

超特急の撮れ高足りてますか？

#239

放送日時：2026年6月8日(月)23:30〜

#240

放送日時：2026年6月22日(月)23:30〜

チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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