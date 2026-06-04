“木村拓哉の娘”主演で映画化、逆ハーレム漫画の作家が産後2カ月半の姿公開 抜群美貌のYaongyi

産後2カ月半とは思えない驚きのビジュアルだ。

ウェブトゥーン作家のyaongyiが近況を伝えた。

【写真】“キムタクの娘”が演じた『女神降臨』

『女神降臨』の作者yaongyi（ヤオンイ、本名キム・ナヨン）は6月3日に自身のインスタグラムを更新。「あと10kg残ってる」という文とともに短い動画を公開した。

続けて「産後78日…助けて…」と綴り、自撮り写真も公開。写真に写るyaongyiは、出産からわずか2カ月半とは思えないほどの抜群のスタイルと美貌を披露している。

シングルマザーとして長男を育てていたyaongyiは2019年、同じくウェブトゥーン作家のチョン・ソヌクとの交際を公表し、2022年に結婚。今年3月に第二子となる男児を出産した。

（画像＝yaongyi Instagram）

彼女の代表作『女神降臨』は、メイクで誰もが振り向く“女神”に変身したヒロインが、タイプの異なる2人のイケメン男性の間で揺れ動く姿を描いた大人気ラブストーリー。韓国ではムン・ガヨン主演でドラマ化され、日本では木村拓哉の次女・Kōki,主演で実写映画化された。

◇Yaongyi（ヤオンイ）プロフィール

1991年4月24日生まれ、本名キム・ナヨン。2018年にウェブ漫画（ウェブトゥーン）『女神降臨』でデビュー。作品は大ヒットとなり、2020年に韓国でドラマ化された。日本ではLINEマンガで公開され、「LINEマンガ 2021年間ランキング」の女性編で1位を獲得。日本国内における累計ビュー数は6億回を超えた。その美しいビジュアルから「韓国の美しすぎる漫画家」ともされ、インスタフォロワー135万人を超えるインフルエンサーでもある。2021年2月にシングルマザーであることを告白し話題に。ウェブ漫画家のチョン・ソンウクと2022年12月に結婚式を挙げた。