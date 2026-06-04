東京マルイ、電動ガンプラス「SG553プラス」ほかガスブロ「ハイキャパ5.1 ガバメントモデル」など再販！
【東京マルイ再販情報：5月28日～6月2日分】
東京マルイは、5月28日より6月2日にかけてエアガン3点を再販した。
今回再販されたのは、ガスブローバック「M&P 9L PCポーテッド」（23,980円）と「ハイキャパ5.1 ガバメントモデル」（18,480円）に加え、電動ガン スタンダードタイプ「SG553プラス【電動ガンプラス】」（54,780円）の3点。
本稿では各製品についてまとめて紹介していく。
5月28日分
ガスブローバック「M&P 9L PCポーテッド」詳細価格：23,980円 全長：213mm 銃身長：107mm 重量：620g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：25＋1発（1発は本体に装填した場合）
ガスブローバック「ハイキャパ5.1 ガバメントモデル」詳細価格：18,480円 全長：222mm 銃身長：112mm 重量：894g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：31＋1発（1発は本体に装填した場合）
6月2日分
スタンダードタイプ「SG553プラス【電動ガンプラス】」詳細価格：54,780円 全長：516mm/714mm（ストック展開時） 銃身長：247mm 重量：2,395g（空マガジン、ニッケル水素バッテリー含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー/MS・Li-Poバッテリー［スタンダードタイプ］ 装弾数：40発
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