元テレビ朝日アナウンサーでトヨタに転職した富川悠太さんが、同年代アナとの再会を明かした。

４日までにインスタグラムで「【９９年入社仲間】赤坂で予定があり、そのついでに？１９９７年１２月にＴＢＳでセミナーを受けた戦友で、９９年４月入社の同期アナウンサーたちに会うことができました」と明かし、「ＴＢＳの豊田綾乃はちょー久しぶりに 都議会議員の龍円愛梨は仕事のつながりもあり、ほんのちょっとですが会うことができました」と３ショットをアップ。

元テレ朝アナの龍円氏は昨年６月の東京都議選に小池百合子知事が特別顧問を務める地域政党「都民ファーストの会」の候補として出馬し、渋谷選挙区で３選した。

セミナー時代の思い出話に花を咲かせたそうで「写真を撮り忘れましたが、３つ下の元ＴＢＳ高野貴裕くんも合流して、楽しいひとときを過ごせたんですよ」とＴＢＳを昨年退社し、都議選で初当選した高野貴裕氏も一緒だったという。

「みんなが『人の役に立ちたい』と行動しているメンバーなので、未来に向けての前向きな話もできました 赤坂に行った理由はまた追々」とし、フォロワーから「戦友との絆、四半世紀以上経っても色褪（あ）せませんね」との声が上がった。

悠太さんはテレ朝の看板番組である「報道ステーション」のメインキャスターなどを務め、２０２２年３月に退社。その後はトヨタに転職した。芸能界入りした長男・立夢は４月に「大学入学しましたー！」と入学式を報告。スーツ姿が「イケメンすぎ」「１００％モテますね」と話題になった。