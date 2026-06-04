◆米大リーグ カブス４―５アスレチックス＝延長１０回＝（３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が３日（日本時間４日）、本拠地・アスレチックス戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、２３試合、９３打席ぶりの本塁打を放つなど４打数１安打１打点で、チームは延長までもつれた接戦で敗れて３連敗となった。

５月８日（同９日）に７号を放ってから、この日の試合前の時点で２２試合、本塁打が９２打席連続で出ていなかった誠也。５月２７〜３０日（同２８〜３１日）には４試合連続安打を放つなど復調の兆しを見せていたが、前日２日（同３日）の本拠地・アスレチックス戦は２三振を喫するなど４打数無安打で２試合連続安打なしとなっていた。

２点を先取され、０―２で迎えた２回先頭の１打席目。完璧に捉えた。カウント３―１から先発左腕・スプリングスの９１・６マイル（約１４７・４キロ）直球を振り抜き、打球速度１０８・９マイル（約１７５・３キロ）、打球角度３２度で総立ちになったファンの待つ左中間席中段に飛び込む８号ソロ。２３試合、９３打席ぶりに出たアーチの飛距離は４０８フィート（約１２４メートル）で、打った瞬間分かる豪快な一発だった。

クローアームストロングの８号２ランで逆転した３回２死走者なしの２打席目は二飛。２点をリードした５回２死走者なしの３打席目は右腕・クーネルの前に空振り三振に倒れた。試合は延長１０回に１点を失い、競り負けて３連敗となった。