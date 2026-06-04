超特急“アロハル”「写真集」1位【オリコンランキング】
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のアロハとハルのコンセプトフォトブック『BULLET TRAIN ALOHA&HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ』が、6月4日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、週間1.0万部を売り上げ、1位を獲得した。
【中面カット】仲よさそうな様子のアロハ&ハル
2人は、2026年12月25日に結成15周年を迎える超特急の年下組メンバーで、ファンの間で“アロハル”の愛称で親しまれているコンビ。「夜」をテーマにさまざまなシチュエーションで撮り下ろしたコンセプトフォトブックとなっている。
同ランキング2位には、ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEのパフォーマーで、卓越した身体能力を生かしてプロレスラーとしても活躍する武知海青（たけち・かいせい）の写真集『武知海青 1st写真集 BREATH』が週間売上0.8万部でランクイン。
本作ではストイックな姿だけでなく「ありのままで素の自分」をテーマにした自然体の表情も収録している。武知は刊行にあたり「今回のテーマは【ありのままで素の自分】。そんな自分を撮っていただきました。僕はアーティストとプロレスラーの二刀流として活動しているため、常に戦闘モードですが、この写真集を通して、ありのままの自分を知ってもらい、「こんな表情もあるんだ」と感じてもらえたらうれしいです」と公式コメントを寄せている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月8日付：集計期間：2026年5月25日〜31日＞
【中面カット】仲よさそうな様子のアロハ&ハル
2人は、2026年12月25日に結成15周年を迎える超特急の年下組メンバーで、ファンの間で“アロハル”の愛称で親しまれているコンビ。「夜」をテーマにさまざまなシチュエーションで撮り下ろしたコンセプトフォトブックとなっている。
本作ではストイックな姿だけでなく「ありのままで素の自分」をテーマにした自然体の表情も収録している。武知は刊行にあたり「今回のテーマは【ありのままで素の自分】。そんな自分を撮っていただきました。僕はアーティストとプロレスラーの二刀流として活動しているため、常に戦闘モードですが、この写真集を通して、ありのままの自分を知ってもらい、「こんな表情もあるんだ」と感じてもらえたらうれしいです」と公式コメントを寄せている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月8日付：集計期間：2026年5月25日〜31日＞