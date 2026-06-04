お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が3日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。自身の「バイブル」となったという映画について語った。

リスナーからの便りで現在公開中の映画「プラダを着た悪魔2」を見たとあり、イモトは「いや、私も見たんですよ」と反応した。

「凄く影響されていて、今。ある種働く女性という観点から見たときに、本当に、1もそうでしたけど、またバイブルになりましたね。自分自身の」と明言した。

字幕版を見たというが「凄く明言があって。それをメモったりとか」したと言い、「それぞれのキャラクター、確かに不完全なんですよね。どれだけ順風満帆に見えても、こういう側面もあったりとか、やっぱ人間ってこうなんだよねっていう。人間味が凄くそれぞれ描かれていて。私はとっても感動したんですけれど」と絶賛した。

イモトのスクール水着についてのリスナーメールの中で話題に上がったため「まさかそれとね、私のスクール水着の件をリンクさせていただいてっていうのは、ありがたいですね」と恐縮していた。