老後資金に余裕がある家庭では、日々の生活費に追われる不安は少ないかもしれません。しかし、経済的な余裕がそのまま夫婦関係の安心につながるとは限りません。退職後は、時間の使い方や交友関係、お金の使い道が変わりやすく、それまで見えなかった価値観のズレが表面化することがあります。

「少しくらい楽しんでも」…余裕ある老後に生まれた油断

敏夫さん（仮名・71歳）は、長年勤めた企業を65歳で退職しました。

現在の年金収入は、妻の紀子さん（仮名・69歳）の分も合わせて月30万円ほど。自宅は持ち家で住宅ローンも完済済み。退職金と現役時代からの貯蓄を合わせると、金融資産は約4,800万円ありました。

「うちは老後資金で困ることはないだろう」

敏夫さんは、そう考えていました。

実際、夫婦の生活は堅実でした。外食は月に数回、旅行は年に一度。紀子さんは家計簿をつけ、固定資産税や医療費、家の修繕費も見込んだうえで資金を管理していました。

総務省『家計調査（2025年）』によると、65歳以上の夫婦のみ無職世帯では、可処分所得約22.2万円に対し、消費支出は約26.4万円で、平均では毎月約4.2万円の不足となっています。敏夫さん夫婦の場合、年金月30万円に加え、まとまった貯蓄もあったため、平均的な高齢夫婦世帯と比べれば余裕のある状況でした。

変化のきっかけは、退職後に再会した昔の同僚でした。

「たまには外に出ないと老け込むぞ」

そう誘われ、敏夫さんは月に数回、友人たちと飲みに行くようになりました。最初は居酒屋で昔話をする程度でした。ところが、ある日、二次会で連れて行かれた店がきっかけで、支出は少しずつ増えていきます。

「最初は本当に付き合いのつもりでした。若いころのように遊びたいというより、仲間から外れたくなかったんです」

1回あたり2万円、3万円。帰宅は深夜近くになることもありました。紀子さんは、最初のうちは強く言いませんでした。

「退職してから家にいる時間が長くなったし、息抜きも必要でしょう」

そう思っていたからです。

しかし半年ほど経つと、敏夫さんの外出は月に6回、7回と増えていきました。クレジットカードの明細には、聞いたことのない店名が並び、月の娯楽費が20万円を超える月もありました。

「これ、何のお店？」

紀子さんが尋ねると、敏夫さんは目をそらしました。

「友人と飲んでいただけだよ。別に借金しているわけじゃない」

その言葉が、紀子さんには引っかかりました。

問題は、家計が破綻するほどの金額ではありませんでした。問題は、夫が自分に説明せず、老後のために守ってきたお金を当然のように使っていたことでした。

「お金があるからいい」では済まない…妻が離婚届を置いた夜

敏夫さんにとっては「貯蓄もあるし、年金も十分ある。少しくらい使っても問題ない」という感覚でした。しかし、紀子さんの受け止め方は違いました。

「このお金は、あなたが好きに遊ぶためだけのお金じゃない。病気になったとき、介護が必要になったとき、家を直すときのためのお金でしょう」

金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査（2023年）』では、老後の生活について心配している世帯は少なくなく、その理由には「十分な金融資産がないから」「年金や保険が十分ではないから」「物価上昇への不安」などが挙げられています。

紀子さんが怒っていたのは、敏夫さんが娯楽を楽しんだこと自体ではありませんでした。

退職後の人生を楽しむことは悪いことではありません。友人と会い、外に出て、気分転換をすることも大切です。

ただ、夫婦で築いた老後資金を、一方が「自分の自由なお金」として扱い始めたことが、紀子さんには許せなかったのです。

ある夜、敏夫さんが帰宅すると、食卓の上に離婚届が置かれていました。

「本気なのか」

敏夫さんが聞くと、紀子さんは静かに答えました。

「本気に決まっているでしょう。お金がなくなったから怒っているんじゃないの。私に黙って、これからの生活を軽く見られたことが嫌なの」

敏夫さんはそのとき初めて、自分の支出が単なる娯楽費ではなく、夫婦の信頼を削っていたことに気づきました。

その後、夫婦は話し合いを重ねました。離婚届はいったんしまわれましたが、紀子さんは条件を出しました。

毎月の娯楽費に上限を決めること。クレジットカードの明細を共有すること。老後資金を、生活費、医療・介護費、住宅修繕費、余暇費に分けて管理すること。そして、夫婦どちらか一方が大きなお金を使うときは、事前に相談すること。

「お金があるから大丈夫、ではなかったんです。妻が怒ったのは、金額よりも、私の考え方だったんだと思います」

退職後は、時間も人間関係も変わります。現役時代にはなかった誘いや楽しみが増えることもあります。

しかし、老後の暮らしは長く続きます。医療、介護、住まいの維持、物価上昇など、将来の支出も避けて通れません。

余裕がある家庭ほど、「これくらいなら大丈夫」という油断が生まれることがあります。けれど、その油断が家計ではなく、夫婦の信頼を壊してしまうこともあるのです。