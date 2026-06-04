都市鉱山に眠る資源をフル活用 95％以上を再資源化する独自手法とは？
5月30日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】都市鉱山に眠る資源をフル活用 95％以上を再資源化する独自手法とは？
多くの資源を輸入に頼る日本にとって、パソコンやスマホなど家電製品に含まれる金やレアメタル、いわゆる「都市鉱山」の活用は欠かせない。
そんな都市鉱山をフル活用しようと挑むのが、今回の開拓者、リネットジャパングループの黒田武志CEOだ。国内で唯一、宅配便を使った家電の買い取りを国から認められている。
様々な小型家電を大量に回収、部品を50種類以上に細かく分別することで、資源を効率よくリサイクルする。こうした手法で、家電のなんと95％以上を再び資源として使える状態にするという。
実はもともとITベンチャーとして起業した黒田が、なぜ都市鉱山という社会課題の解決を目指すに至ったのか。開拓者の起業家人生に作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：リネットジャパングループ 黒田武志CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
6月6日（土）は、「生産性向上へ 個性を生かす人材活用術」を放送。
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】都市鉱山に眠る資源をフル活用 95％以上を再資源化する独自手法とは？
多くの資源を輸入に頼る日本にとって、パソコンやスマホなど家電製品に含まれる金やレアメタル、いわゆる「都市鉱山」の活用は欠かせない。
そんな都市鉱山をフル活用しようと挑むのが、今回の開拓者、リネットジャパングループの黒田武志CEOだ。国内で唯一、宅配便を使った家電の買い取りを国から認められている。
様々な小型家電を大量に回収、部品を50種類以上に細かく分別することで、資源を効率よくリサイクルする。こうした手法で、家電のなんと95％以上を再び資源として使える状態にするという。
実はもともとITベンチャーとして起業した黒田が、なぜ都市鉱山という社会課題の解決を目指すに至ったのか。開拓者の起業家人生に作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：リネットジャパングループ 黒田武志CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
6月6日（土）は、「生産性向上へ 個性を生かす人材活用術」を放送。