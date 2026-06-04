【商品管理や配送】のアナログな商習慣を変える“クラウドサービス”
6月3日（水）に放送した「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜 夜11時06分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】＜商品管理や配送＞のアナログな商習慣を変える“クラウドサービス”
東京・豊洲の朝、仕入れた魚を小売店や飲食店に送る様子を見ていると、紙を持った人が、一つ一つ手で数をかぞえ、その紙に記入していく。
今の時代には考えにくいほど“ローテク”だ。
このような作業を延々と繰り返し、請求書や納品の伝票などはFAXで送ることもあるという。
実は、仕入れや配送、商品管理の現場は、このようなアナログな商習慣が残っていて、人手不足や、モノが運ばれる時に生じるドライバーの待ち時間が問題となっている。
そこで登場したのが、今回のゲストであるオウダーのクラウドシステムだ。
特別な機器を用意する必要はなく、社内で使っているスマートフォンで、検品や仕分けなどの作業をするだけでなく、欠品や対象の荷物が流通の過程でいまどこにあるかなどもデータ化できるのが強みだ。
商品を仕入れてから出荷、配送、管理などで、取り扱う企業が変わると、これまで、その情報を共有することは非常に難しかった。それが、オウダーのシステムを使うと、それぞれの企業は、大きな設備投資をする必要がなく、簡単に取引企業と情報を共有できるようになる。
大企業であれば、潤沢な資金で、使い勝手がいいシステムを自社で構築することが出来るが、中小企業や規模が大きくないスーパーや飲食店はそういうわけにはいかないので、
オウダーのシステムが非常に助かるのだという。
例えば、商品管理などは、仕入れた商品をスマホで撮影すれば、何があって何がないのか、その個数なども、一発でわかるので、労働時間の短縮にもつながっている。
なぜこのような技術を開発したのかなど、MCのオードリー若林正恭がオウダーのCEOとCTO相手に話を繰り広げる。
「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で！
MC：若林正恭（オードリー）
ゲスト：AUDER（オウダー）CEO 各務友規 CTO 西将輝
解説：矢野裕児（流通経済大学 教授）
ナレーター：大塚明夫
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【動画】＜商品管理や配送＞のアナログな商習慣を変える“クラウドサービス”
東京・豊洲の朝、仕入れた魚を小売店や飲食店に送る様子を見ていると、紙を持った人が、一つ一つ手で数をかぞえ、その紙に記入していく。
今の時代には考えにくいほど“ローテク”だ。
このような作業を延々と繰り返し、請求書や納品の伝票などはFAXで送ることもあるという。
実は、仕入れや配送、商品管理の現場は、このようなアナログな商習慣が残っていて、人手不足や、モノが運ばれる時に生じるドライバーの待ち時間が問題となっている。
そこで登場したのが、今回のゲストであるオウダーのクラウドシステムだ。
特別な機器を用意する必要はなく、社内で使っているスマートフォンで、検品や仕分けなどの作業をするだけでなく、欠品や対象の荷物が流通の過程でいまどこにあるかなどもデータ化できるのが強みだ。
商品を仕入れてから出荷、配送、管理などで、取り扱う企業が変わると、これまで、その情報を共有することは非常に難しかった。それが、オウダーのシステムを使うと、それぞれの企業は、大きな設備投資をする必要がなく、簡単に取引企業と情報を共有できるようになる。
大企業であれば、潤沢な資金で、使い勝手がいいシステムを自社で構築することが出来るが、中小企業や規模が大きくないスーパーや飲食店はそういうわけにはいかないので、
オウダーのシステムが非常に助かるのだという。
例えば、商品管理などは、仕入れた商品をスマホで撮影すれば、何があって何がないのか、その個数なども、一発でわかるので、労働時間の短縮にもつながっている。
なぜこのような技術を開発したのかなど、MCのオードリー若林正恭がオウダーのCEOとCTO相手に話を繰り広げる。
「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で！
MC：若林正恭（オードリー）
ゲスト：AUDER（オウダー）CEO 各務友規 CTO 西将輝
解説：矢野裕児（流通経済大学 教授）
ナレーター：大塚明夫