食費月15万円の二児の母が覚醒！＜総重量5．5kg＞爆盛りかき揚げ丼バトル：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」（金曜夜7時25分）。
5月29日（金）に放送した「なにわ男子藤原興奮！ 高さ43cm爆盛りかき揚げ丼で大接戦！」をプレイバック！
【動画】食費月15万円の二児の母が覚醒！＜総重量5.5kg＞爆盛りかき揚げ丼バトル
大食い界の絶対女王・アンジェラ佐藤に、令和の新世代怪物タッグが挑む！
東京・国立市の和食店「深川 つり舟」が用意したのは、高さ43cmの爆盛りマウンテンかき揚げ丼。1.5kgのご飯の上に、桜エビやタマネギ、ニンジンが入ったかき揚げを40枚のせ、総重量はなんと5.5kg！
アンジェラに挑むのは、今年の「大食い王決定戦」でたこ焼き192個（8kg）を完食したあさりと、同大会できしめん14杯（5.6kg）を完食した多部田ねる。アンジェラ1人に対し、令和の新世代コンビが交代制で挑むハンデマッチだ。
制限時間60分でより多く食べた方が勝利となり、新世代チームが勝てば賞金10万円をゲット。戦いの行方を、MCの平成ノブシコブシ（吉村崇＆徳井健太）と藤原丈一郎（なにわ男子）が見守った。
いよいよバトルスタート！
アンジェラは何もつけずにかき揚げを口へ運び、「カリカリ！ 桜エビの風味がすごい」と食リポする余裕を見せつける。
対する新世代コンビは、揚げ物が得意なあさりが先鋒を務め、味変タレをつけながらかき揚げを食べ進める。
開始数分で9枚のかき揚げを食べ、序盤は新世代コンビがわずかにリードする展開に。しかしここでアンジェラが高速咀嚼の必殺技「ハムスター食い」でギアを上げ、その圧倒的スピードに空気が一変。一気に巻き返し、ほぼ横並びへ。
新世代チームはここで多部田にバトンタッチ。
実は2児の母の多部田。「上の子が大人3人分くらい食べる。私だけで食事が月15万円はかかるので、子どもも含めるととんでもないことになる」と明かす。
普段は大食いの生配信をしているあさりと多部田。アンジェラに勝てば名が上がり、配信を見てくれる人が増えるかもしれないため、絶対に負けられない！
両者一歩も引かない攻防が続き、30分経過時点でアンジェラ25枚、新世代チーム27枚。ひと足早くご飯にシフトチェンジしたアンジェラが、大量の米の中から何かを見つける。
現れたのは、なんとポークソテー400g！
思わず目を見開くアンジェラだが、「めっちゃ柔らかい、うま〜」と肉塊に豪快にかぶりつき、わずか数分で完食。
新世代チームもポークソテーを掘り出し、2人で手分けしてポークソテーを食べきり、残りはご飯とかき揚げ合わせて約1.5kgに。
対するアンジェラはご飯をほぼ食べきり、残りはかき揚げ700g。このまま逃げ切るか!?
ここで新世代チームは天つゆをかけて天ぷら茶漬けにする作戦に。米が得意な多部田が猛スピードで追いかける。
57分50秒、米で一気にペースを上げた新世代チームが怒涛の巻き返しで完食！
見事アンジェラに勝利した。
今回食べた総重量は11kg。「深川 つり舟」さん、ごちそうさまでした！
5月29日（金）に放送した「なにわ男子藤原興奮！ 高さ43cm爆盛りかき揚げ丼で大接戦！」をプレイバック！
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大食い界の絶対女王・アンジェラ佐藤に、令和の新世代怪物タッグが挑む！
東京・国立市の和食店「深川 つり舟」が用意したのは、高さ43cmの爆盛りマウンテンかき揚げ丼。1.5kgのご飯の上に、桜エビやタマネギ、ニンジンが入ったかき揚げを40枚のせ、総重量はなんと5.5kg！
アンジェラに挑むのは、今年の「大食い王決定戦」でたこ焼き192個（8kg）を完食したあさりと、同大会できしめん14杯（5.6kg）を完食した多部田ねる。アンジェラ1人に対し、令和の新世代コンビが交代制で挑むハンデマッチだ。
制限時間60分でより多く食べた方が勝利となり、新世代チームが勝てば賞金10万円をゲット。戦いの行方を、MCの平成ノブシコブシ（吉村崇＆徳井健太）と藤原丈一郎（なにわ男子）が見守った。
いよいよバトルスタート！
アンジェラは何もつけずにかき揚げを口へ運び、「カリカリ！ 桜エビの風味がすごい」と食リポする余裕を見せつける。
対する新世代コンビは、揚げ物が得意なあさりが先鋒を務め、味変タレをつけながらかき揚げを食べ進める。
開始数分で9枚のかき揚げを食べ、序盤は新世代コンビがわずかにリードする展開に。しかしここでアンジェラが高速咀嚼の必殺技「ハムスター食い」でギアを上げ、その圧倒的スピードに空気が一変。一気に巻き返し、ほぼ横並びへ。
新世代チームはここで多部田にバトンタッチ。
実は2児の母の多部田。「上の子が大人3人分くらい食べる。私だけで食事が月15万円はかかるので、子どもも含めるととんでもないことになる」と明かす。
普段は大食いの生配信をしているあさりと多部田。アンジェラに勝てば名が上がり、配信を見てくれる人が増えるかもしれないため、絶対に負けられない！
両者一歩も引かない攻防が続き、30分経過時点でアンジェラ25枚、新世代チーム27枚。ひと足早くご飯にシフトチェンジしたアンジェラが、大量の米の中から何かを見つける。
現れたのは、なんとポークソテー400g！
思わず目を見開くアンジェラだが、「めっちゃ柔らかい、うま〜」と肉塊に豪快にかぶりつき、わずか数分で完食。
新世代チームもポークソテーを掘り出し、2人で手分けしてポークソテーを食べきり、残りはご飯とかき揚げ合わせて約1.5kgに。
対するアンジェラはご飯をほぼ食べきり、残りはかき揚げ700g。このまま逃げ切るか!?
ここで新世代チームは天つゆをかけて天ぷら茶漬けにする作戦に。米が得意な多部田が猛スピードで追いかける。
57分50秒、米で一気にペースを上げた新世代チームが怒涛の巻き返しで完食！
見事アンジェラに勝利した。
今回食べた総重量は11kg。「深川 つり舟」さん、ごちそうさまでした！