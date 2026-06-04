渋谷ヒカリエ「いばらきメロン総選挙」開催！ 茨城県産ブランドメロンを使用した期間限定メニューが多数登場
茨城県特産のブランドメロンの魅力を楽しむ初夏の飲食フェア「食べて投票！KING vs QUEEN いばらきメロン総選挙」が、6月4日（木）から期間限定で、東京・渋谷ヒカリエにて開催される。
【写真】王道から変わり種まで！ ブランドメロンを贅沢に使用したメニュー一覧
■初夏を感じる期間限定フェア
今回開催される「食べて投票！KING vs QUEEN いばらきメロン総選挙」は、メロンの生産量日本一を誇る茨城県の2大ブランドメロンとして知られる、上品な甘さと爽やかな香りが特長の青肉メロン「イバラキング」と、甘みが強く果汁たっぷりでジューシーな赤肉メロン「クインシー」を使用した期間限定メニューが、渋谷ヒカリエの22店舗で提供される期間限定フェア。
メニューには、王道のパフェやプリンなどのデザートをはじめ、果実感あふれるドリンク、メロンを食事として味わう串焼きやチヂミといったユニークな一品まで、バラエティ豊かなメロンメニューがラインナップ。
また、本フェアメニューを注文すると「イバラキング」と「クインシー」のいずれか好みの品種に投票する“いばらきメロン総選挙”に参加可能。参加者には抽選で、茨城県産メロン1玉、渋谷ヒカリエお食事クーポン（3000円分）がプレゼントされる。
【写真】王道から変わり種まで！ ブランドメロンを贅沢に使用したメニュー一覧
■初夏を感じる期間限定フェア
今回開催される「食べて投票！KING vs QUEEN いばらきメロン総選挙」は、メロンの生産量日本一を誇る茨城県の2大ブランドメロンとして知られる、上品な甘さと爽やかな香りが特長の青肉メロン「イバラキング」と、甘みが強く果汁たっぷりでジューシーな赤肉メロン「クインシー」を使用した期間限定メニューが、渋谷ヒカリエの22店舗で提供される期間限定フェア。
また、本フェアメニューを注文すると「イバラキング」と「クインシー」のいずれか好みの品種に投票する“いばらきメロン総選挙”に参加可能。参加者には抽選で、茨城県産メロン1玉、渋谷ヒカリエお食事クーポン（3000円分）がプレゼントされる。