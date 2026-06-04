渋谷ヒカリエ「食べて投票！KING vs QUEEN いばらきメロン総選挙」開催！

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　茨城県特産のブランドメロンの魅力を楽しむ初夏の飲食フェア「食べて投票！KING vs QUEEN いばらきメロン総選挙」が、6月4日（木）から期間限定で、東京・渋谷ヒカリエにて開催される。

【写真】王道から変わり種まで！　ブランドメロンを贅沢に使用したメニュー一覧

■初夏を感じる期間限定フェア

　今回開催される「食べて投票！KING vs QUEEN いばらきメロン総選挙」は、メロンの生産量日本一を誇る茨城県の2大ブランドメロンとして知られる、上品な甘さと爽やかな香りが特長の青肉メロン「イバラキング」と、甘みが強く果汁たっぷりでジューシーな赤肉メロン「クインシー」を使用した期間限定メニューが、渋谷ヒカリエの22店舗で提供される期間限定フェア。

　メニューには、王道のパフェやプリンなどのデザートをはじめ、果実感あふれるドリンク、メロンを食事として味わう串焼きやチヂミといったユニークな一品まで、バラエティ豊かなメロンメニューがラインナップ。

　また、本フェアメニューを注文すると「イバラキング」と「クインシー」のいずれか好みの品種に投票する“いばらきメロン総選挙”に参加可能。参加者には抽選で、茨城県産メロン1玉、渋谷ヒカリエお食事クーポン（3000円分）がプレゼントされる。