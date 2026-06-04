藤森慎吾、長女の近影を公開 成長した姿に反響「わっもうこんなに大きくなった」「可愛すぎる」「もう歩いてる」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）が2日、自身のインスタグラムを更新。長女と愛犬のほほ笑ましい写真を公開し、成長した娘の姿に反響が寄せられている。
【写真】「めっちゃ可愛いすぎる」藤森慎吾が公開した、長女の“お散歩ショット”
藤森は、太陽や女の子、犬の絵文字を添えて写真を投稿。青空の下、長女と愛犬が散歩する様子を後ろから捉えた1枚で、娘はデニムのオーバーオール姿で愛犬のリードを持ちながら歩いている。穏やかな日常のワンシーンが切り取られていた。
この投稿にフォロワーからは「わっもうこんなに大きくなったんですね」「めっちゃ可愛いすぎる」「娘ちゃん可愛い」「もう歩いてるんですね」「愛らしい後ろ姿…かわいい」「癒され写真ありがとうございます」「幸せが溢れすぎてる……尊い」などのコメントが寄せられている。
藤森は24年5月に一般女性との[S1.1]結婚を発表。同年11月に第1子となる長女が誕生した。25年8月には挙式の様子を公開し、妻がPrime Videoで配信された恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであったことが明らかになった。
【写真】「めっちゃ可愛いすぎる」藤森慎吾が公開した、長女の“お散歩ショット”
藤森は、太陽や女の子、犬の絵文字を添えて写真を投稿。青空の下、長女と愛犬が散歩する様子を後ろから捉えた1枚で、娘はデニムのオーバーオール姿で愛犬のリードを持ちながら歩いている。穏やかな日常のワンシーンが切り取られていた。
藤森は24年5月に一般女性との[S1.1]結婚を発表。同年11月に第1子となる長女が誕生した。25年8月には挙式の様子を公開し、妻がPrime Videoで配信された恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであったことが明らかになった。